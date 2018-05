Deze datingapp laat foto’s pas zien nadat je een gesprek bent gestart

Het ding met apps is dat ze altijd blijven vernieuwen, verbeteren en innoveren. En er komen iedere dag apps bij die jou moeten helpen bij een beter, makkelijker en leuker leven. Neem de dating apps. Er was ooit Tinder en toen volgden al snel Happn, Inner Circle en Bumble. Ieder met hun eigen tactiek en systeem, maar met hetzelfde idee: daten makkelijker (en leuker) maken voor iedereen. Er kan nu nóg een nieuwe datingapp aan dit rijtje worden toegevoegd: Vyve.

Don’t judge a book by its cover

En Vyve weet zich te onderscheiden op de volgende manier: het gaat bij Vyve niet om uiterlijk, maar op het innerlijk. Het don’t judge a book by its cover-motto zeg maar. Wanneer je inlogt bij Vyve, krijg je vijf prangende ice-breaker questions voorgelegd. Op basis van je antwoorden krijg je een aantal gesprekspartners voorgesteld, waarvan het algoritme denkt dat jullie een goede match zijn. Naast de leuke vragen, is het ook nieuw dat je foto’s geblurred worden. Pas als je met één van je vijf toegewezen gesprekspartners hebt gepraat, worden de foto’s helder weergegeven. Hoe langer je met elkaar praat, hoe beter de foto te zien is.

Controle

Ben jij niet goed in het starten van een gesprek? Geen zorgen, Vyve helpt je een handje op weg door je ice-breaker vragen voor te leggen die je gesprekspartner ook kan zien. Plus, je aanmelding voor de app wordt eerst uitgebreid gecontroleerd door een hoofdbureau, wat nep-accounts moet tegengaan. ‘We kijken iedere aanmelding na, zodat we een sterke community kunnen opbouwen, met positieve mensen en leuke verhalen.’

Vyve is vanaf nu te downloaden in de app store.

Beeld: iStock, Vyve