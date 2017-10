Ding dong, cuffing season is here! Ben jij al bekend met de term ‘cuffing season’? Hiermee wordt ook wel het winterse seizoen waarin we graag weer (vast-)gebonden aan een serieuze relatie zijn, aangeduid. Het koudere weer en het meer binnen dan buiten zijn, maakt dat veel singles open staan voor een relatie. De hoogste tijd dus om je datingprofiel winterklaar te maken. Maar hoe doe je dat? Datingapp Happn publiceerde suggesties voor een optimaal datingprofiel, op basis van hun eigen data.

Let love happn

Naast het feit dat het tijdens regenachtige dagen gewoon leuker is om vanuit lepeltje-lepeltje houding Netflix te kijken, brengen we ook meer tijd binnen door in plaats van buiten. Tijdens al die uren op de bank wordt er logischerwijs meer geswiped op datingapps, puur uit verveling of juist uit ijverige liefdesmissie. Hoe dan ook, het is dus van groots belang dat je datingprofiel bij de tijd is. Van profielfoto tot aan tagline, dit zijn de nieuwste do’s en don’ts volgens Happn:

5 is het perfecte aantal foto’s

je eerste foto moet duidelijk je gezicht tonen

wissel af met portret-foto’s en foto’s van je volledige lengte

goede fotokwaliteit is een must

hetzelfde geldt voor een glimlach

met je huisdier op de foto is officieel passée

je kunt foto’s samen met je vrienden delen, maar op de meeste foto’s moet je alleen staan

gebruik foto’s in kleur, tenzij je in Frankrijk wilt daten, daar zijn zwart-wit foto’s populair

gebruik natuurlijk licht in plaats van kunstmatig licht

Happy cuffing season!

Bron: Happn, beeld: iStock