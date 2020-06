Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Datingsite-moe

Milou* is het zat om alleen te zijn en zou het liefst een leuke partner naast zich hebben om alles mee te delen. Ze heeft haar best gedaan, maar datingsites zijn gewoon niet haar ding. Ze heeft net weer een membership voor een half jaar genomen, maar na twee dagen is ze er eigenlijk al klaar mee. Ze vraagt op het VIVA-forum naar ervaringen en tips van anderen. Dit zijn 10x jullie tips!

Naamloosjes : ‘Ik heb m’n vriend op Tinder ontmoet, maar goed dat ook duurde even. Misschien vrienden vragen of ze nog een leuke man weten?’

: ‘Ik heb m’n vriend op Tinder ontmoet, maar goed dat ook duurde even. Misschien vrienden vragen of ze nog een leuke man weten?’ Froufrou80 : ‘Als je niet al te hoge eisen hebt lukt dat wel, maar of je daar dan ook echt gelukkiger van wordt. Datingsites hebben mij ook nog nooit wat gebracht dus je bent niet de enige.’

: ‘Als je niet al te hoge eisen hebt lukt dat wel, maar of je daar dan ook echt gelukkiger van wordt. Datingsites hebben mij ook nog nooit wat gebracht dus je bent niet de enige.’ Slimmekip : ‘Ik ben op een gegeven moment gestopt met datingsites omdat verwachtingen te hoog kunnen liggen. Ben wel online verder gaan zoeken naar nieuwe vrienden (gedeelde interesses etc) en zo ben ik mijn man tegengekomen. Wij begonnen te mailen en appen en bleken onverwacht een klik te hebben. Ik vond het heel relaxt om elkaar te leren kennen op vriendschappelijke basis zonder te denken “zou dit de ware zijn?” want dat maakt het te geforceerd in mijn ervaring.’

: ‘Ik ben op een gegeven moment gestopt met datingsites omdat verwachtingen te hoog kunnen liggen. Ben wel online verder gaan zoeken naar nieuwe vrienden (gedeelde interesses etc) en zo ben ik mijn man tegengekomen. Wij begonnen te mailen en appen en bleken onverwacht een klik te hebben. Ik vond het heel relaxt om elkaar te leren kennen op vriendschappelijke basis zonder te denken “zou dit de ware zijn?” want dat maakt het te geforceerd in mijn ervaring.’ Hamerhaai : ‘Niet iedere persoon die je tegenkomt is relatie materiaal. Om je kansen te vergroten om die spelt in de hooiberg te zoeken, dan moet je veel daten en mensen ontmoeten. Verwacht niet van elke date dat dit je partner-for-life is, maar gewoon een leuke date. Bestaat liefde op het eerste gezicht? Ja. Maar in de meeste gevallen moet het groeien. Leer elkaar beter kennen.’

: ‘Niet iedere persoon die je tegenkomt is relatie materiaal. Om je kansen te vergroten om die spelt in de hooiberg te zoeken, dan moet je veel daten en mensen ontmoeten. Verwacht niet van elke date dat dit je partner-for-life is, maar gewoon een leuke date. Bestaat liefde op het eerste gezicht? Ja. Maar in de meeste gevallen moet het groeien. Leer elkaar beter kennen.’ Rozadefloza: ‘Is een paiq een idee? Daarbij zie je niet direct een foto en is het contact meer gericht op een leuk gesprek en pas later verschijnt de foto. Ik vond Paiq altijd wel gezellig om een beetje te kletsen met mensen en bij sommige blijf je wat langer hangen’

Himalaya : ‘Ik heb het op een gegeven moment gewoon gezegd tegen vrienden. Zo van ‘kom maar op als je een leuke vrijgezelle broer/neef/collega hebt!’ Ze kennen mij, ze kennen die broer/neef/collega, dus zouden me niet koppelen aan iemand die ieder weekend dronken wordt in de kroeg, bijvoorbeeld. En via via iemand ontmoet met Deels dezelfde interesses. Het begon met ‘dat een keer samen doen’ op vriendschappelijke basis. Het was leuker met zijn 2 dan alleen. En na een tijdje vonden we elkaar toch leuker dan alleen bevriend zijn.’

: ‘Ik heb het op een gegeven moment gewoon gezegd tegen vrienden. Zo van ‘kom maar op als je een leuke vrijgezelle broer/neef/collega hebt!’ Ze kennen mij, ze kennen die broer/neef/collega, dus zouden me niet koppelen aan iemand die ieder weekend dronken wordt in de kroeg, bijvoorbeeld. En via via iemand ontmoet met Deels dezelfde interesses. Het begon met ‘dat een keer samen doen’ op vriendschappelijke basis. Het was leuker met zijn 2 dan alleen. En na een tijdje vonden we elkaar toch leuker dan alleen bevriend zijn.’ Antoon : ‘Ik hoor vaak dat je in het begin als nieuwkomer altijd een regen van reacties krijgt van mannen die snel willen testen of je alleen in seks geinteresseerd bent, en natuurlijk mannen die sowieso iedereen aanschrijven. Daarna wordt het vaak wat rustiger en krijg je ook normale reacties. Er kan nog een hoop gebeuren dus.’

: ‘Ik hoor vaak dat je in het begin als nieuwkomer altijd een regen van reacties krijgt van mannen die snel willen testen of je alleen in seks geinteresseerd bent, en natuurlijk mannen die sowieso iedereen aanschrijven. Daarna wordt het vaak wat rustiger en krijg je ook normale reacties. Er kan nog een hoop gebeuren dus.’ Boogschutter10 : ‘Tip: met kanshebbers niet te lang blijven mailen/ chatten e.d. maar al vrij snel op neutraal terrein afspreken. Alleen IRL weet je of die klik er ook echt is. Is het een afknapper dan kun je verder en verspil je geen tijd en energie aan allerlei onterechte hoge verwachtingen . En bij een klik … ga ervoor!’

: ‘Tip: met kanshebbers niet te lang blijven mailen/ chatten e.d. maar al vrij snel op neutraal terrein afspreken. Alleen IRL weet je of die klik er ook echt is. Is het een afknapper dan kun je verder en verspil je geen tijd en energie aan allerlei onterechte hoge verwachtingen . En bij een klik … ga ervoor!’ TanteOlivia : ‘Vreselijk dat online daten, ik snap dat je daar geen zin in hebt. Ik zou je netwerk uitbreiden. Doe dingen waar je plezier in hebt, ga eens naar plekken waar je normaal niet komt, probeer eens een nieuwe sport of hobby waar anderen zijn.’

: ‘Vreselijk dat online daten, ik snap dat je daar geen zin in hebt. Ik zou je netwerk uitbreiden. Doe dingen waar je plezier in hebt, ga eens naar plekken waar je normaal niet komt, probeer eens een nieuwe sport of hobby waar anderen zijn.’ Daveotion: ‘Het schijnt dat de supermarkt de ideale plek is om een man te ontmoeten. Misschien je wat meer richten op offline mannen ontmoeten?’

*De naam Milou is gefingeerd

Beeld: iStock