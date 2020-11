Deze datingtrend is sinds corona populairder dan ooit

Vroeger had je een afspraakje, ging je met iemand een drankje drinken of een wandeling maken en dan kwam daar verkering van – of niet. Anno 2020 is de wereld niet meer zo simpel. Dankzij datingapps moeten singles vandaag de dag dealen met ghosting, zombie-ing én cuffing. Corona-cuffing, welteverstaan.

Die laatste zou kun je vertalen als je date in de handboeien slaan. Niet per se op een kinky manier, maar omdat je geen zin hebt nog langer alleen te zijn. Het is een datingtrend die zich meestal rond doet zo rond het najaar en de winter. Als de dagen kort en koud zijn, willen we toch het liefst iemand die onze kouden voeten opwarmt en met jou alle streamingdiensten uitspeelt.

Het virus dat bindingsangst heet

Sinds corona is alles – en dus ook de datingwereld – anders. Misschien zag je het in de eerste golf ook al om je heen gebeuren: stellen die na twee dates van de weeromstuit maar ging samenwonen omdat een intelligente lockdown in je eentje uitzitten toch wel een heel ongezellig idee is. Knipperlichtrelaties werden opeens dikke verkering, twijfelachtige scharrels werden geüpgrade tot de real deal. Nog iets waar we de premier dankbaar voor zijn: de lockdown maakte ook korte metten met het virus dat bindingsangst heet.

Toen werd het zomer en mochten we weer buiten spelen. De noodzaak van een relatie doofde uit en niet ieder lockdown-stel kwam ongeschonden uit de strijd. Maar je voelt ‘m al aankomen: nu we middenin de tweede golf zitten, wordt ook de drang naar een vaste knuffelpartner weer groter. Groter dan ooit, zelfs.

Corona-cuffing

Datingapp Hinge ziet sinds de pandemie het aantal vrijgezellen met de intentie een serieuze relatie op te duiken drastisch toenemen. Onder hen zitten ook veel singles die de eerste lockdown in hun eentje uitzaten en dat nu koste wat kost willen voorkomen. ‘Corona-cuffing’ is een fenomeen waarin mensen haasten iemand aan zich te binden voor de tweede lockdown komt. Vooral nadat ze hebben ervaren hoe het was om single te zijn in de eerste lockdown’, zegt Logan Ury – datingexpert en directeur ‘relationship science’ voor de app.

Als je ook verlangt naar iemand die de potentie heeft meer te worden dan een onenightstand, is dít volgens Logan het moment je op het dating-ijs te begeven. ‘De pool is nu vol met singles die bewust daten, weten wat ze willen en uit zijn op een relatie.’ Dat is fijn, maar ook tricky. Het risico bestaat namelijk dat je je overhaast in een relatie stort.

Bezint eer gij begint

Wil je niets liever dan iemand om de lockdown-dagen mee te slijten? Zo vergroot je de slagingskans:

1. Ga op een tweede date, ook als je op de eerste date geen vonk voelde overslaan

Veel steady relaties hadden geen eerste date vol vuurwerk omdat sommige mensen nou eenmaal tijd nodig hebben om zichzelf te laten zien. Dat is nu iedereen op z’n eigen manier moet dealen met stress en spanningen al helemaal het geval. Laat een geweldig iemand niet uit je vingers glippen simpelweg omdat hij of zij je tijdens de eerste niet omver blies.

2. Let op de red flags en overhaast niet

Heb je het gevoel dat iemand echt jou beter wil leren kennen of gewoon liefst zo snel mogelijk iemand wil om series mee te bingen? Neem geen overhaaste stappen en maak de relatie nog niet exclusief als een van jullie daar nog niet klaar voor is.

3. Wees eerlijk tegen jezelf

Kijk ook kritisch naar jezelf als je op het punt staat een relatie aan te gaan. Wat is je echte motivatie? Wil je graag met deze persoon zijn, of wil je vooral niet alleen zijn? En hoe denk je echt over deze persoon? Ben je jezelf bij hem/haar in de buurt?

Als je al die vragen positief kunt beantwoorden, heb je de jackpot gewonnen (en wordt die lockdown opeens heel romantisch).

Bron: Red | Beeld: iStock