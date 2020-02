Het kan je onmogelijk ontgaan: vandaag is het Valentijnsdag. De hoogste tijd dus om de balans op te maken. Hoe denken we nou echt over datingapps en wat zijn de datingtrends van 2020?

Eén ding is zeker: de Nederlandse vrouw schaamt zich er niet meer voor om openlijk toe te geven dat ze haar partner heeft ontmoet via een datingapp. Dat blijkt uit een onderzoek van Bumble onder 12.000 millennials en Gen Z’s uit Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Spanje en Nederland. Ruim 90 procent van de Nederlandse respondenten vertellen dus zonder gêne dat ze hun partner via de online pijlen van Cupido hebben ontmoet.

Creatief met Cupido

De online weg naar die partner is overigens best creatief: 59 procent van de respondenten vindt het geen probleem om in de eerste fase met meerdere mensen tegelijk te daten. En ook zijn de daters creatief met taal: we gebruiken in 2020 steeds meer emoji’s, wat weer nieuwe kansen om te flirten oplevert. Daar heeft Nana Baah, schrijver over seks en relaties voor Vice UK een verklaring voor: ‘Het maakt flirten een stuk gemakkelijker en is op de een of andere manier wat minder expliciet.’

Self love en slow love

Minder creatief zijn we wat betreft ons wensenpakket. Onze politieke voorkeur, het type dat we zoeken, het juiste sterrenbeeld, we vermelden het allemaal expliciet op ons profiel. Zo is ruim de helft (61 procent) van de vrouwelijke respondenten op zoek naar een partner met dezelfde waarden. En dat is nog niet alles, want daarnaast staat onze focus op individuele behoeften centraal in 2020. Maar liefst 95 procent van de vrouwen die de enquête heeft ingevuld vindt dat persoonlijke groei in een relatie net zo belangrijk is als als het ondersteunen van je partner.

Hierdoor is het fenomeen ‘slow love’ ontstaan, wat inhoudt dat mensen later trouwen en langer de tijd nemen om een stabiele relatie te zoeken en zich te settelen. Dit concept komt overeen met het huwelijksmodel zoals de toonaangevende relatietherapeut Esther Perel dat beschrijft: zij ziet het huwelijk als de bekroning van een leven dat al compleet is, in plaats van een hoeksteen waar je een leven omheen bouwt.

Single and don’t wanna mingle

Nu persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema is voor 2020 wordt het single-zijn in een nieuw daglicht gezet. Volgens een wereldwijd onderzoek onder 3000 mensen, uitgevoerd door trendvoorspellingsbureau J. Walter Thompson is 70% uit eigen keuze vrijgezel. Dit nieuwe datingdecennium geeft vrouwen meer zeggenschap over de manier waarop ze hun relaties vormgeven. Vrouwen bepalen zelf of ze überhaupt een relatie aangaan of niet.

