De 13 soorten seks die je écht een keer meegemaakt moet hebben

Kijk, sommige sekservaringen zijn beter dan de andere, maar ze zijn er allemaal om je het een en ander te leren. En eerlijk, wie houdt er nou niet van experimenteren onder de lakens? We all love it! En daarom moet je deze 13 seks soorten écht een keer gedaan hebben.

Er zullen Notebook-waardige momenten zijn, momenten waar je niet op hebt gerekend, hoogtepunten, mindere memorabele momenten en alles daartussen. Maar één ding is zeker: It’s getting hot in here!

1. De awkward help-eerste-keer seks

Oké, het is misschien niet de belevenis die velen zouden willen herhalen of aan herinnerd willen worden. Maar ach, het is/was een belangrijke mijlpaal in jouw seksleven. Bovendien kan het na dit geklungel alleen nog maar beter worden, toch? En de soorten seks die hierna volgen zullen er alleen maar leuker op worden.

2. De eerste keer dat je weet wat je doet en hoe het moet

Oké, die akward help-eerste-keer seks heb je overleefd. En het heeft misschien wat oefening en inspanning gevergd, maar er komt een moment dat alles samenvalt. Je bent niet langer die amateur die wenst dat het snel klaar is. Nee, je gaat gewoon lekker en je weet wat je doet. En dat zorgt voor een behoorlijk zelfvertrouwen! Hi- haw!

3. Alle-remmen-gaan-los-seks

Of het nu gebeurt na een romcom film, of als je een drankje te veel hebt gedronken: tijdens deze vrijpartij laat je jezelf helemaal gaan en gaan alle remmen los. Ja, écht alle remmen! Je houdt je niet in met lawaai maken, probeert de gekste standjes waar je voorheen de ballen niet voor had en je maakt daarmee je partner helemaal wild.

4. De goedmaakseks die een ruzie helemaal waard is

Niets is zo lekker als een lekker potje goedmaakseks! Jullie adrenaline en hormonen pompen door jullie lichamen en dat zorgt voor heel wat vuurwerk onder de lakens. En wie weet überhaupt nog waar jullie woorden over hadden na een vrijpartij die zó goed was? De lucht is meteen geklaard.

5. Seks die zo va-va-voom is dat je iets breekt… Oeps!

Dit is de seks waar je het meeste op terugkijkt met je vriendinnen! En uiteraard nooit over bent uitgesproken. De seks is namelijk zo lekker dat je geen controle hebt over wat je vastpakt, wegschopt of op gaat liggen. En terwijl je het niet doorhebt breek jij de lamp, scheur je het douchegordijn of knak je door de latten van het bed. Achja, scherven brengen geluk…

6. Ochtendseks waardoor je te laat komt op je werk…

Soms heb je gewoon iets meer nodig dan álleen een wekker en koffie om wakker te worden… En ja, je bedpartner kan daar voor zorgen! Je komt dan misschien wel met een grijns op je gezicht binnen op het werk, maar ach, het was het zó waard!

7. De OMG-ik-kan-niet-geloven-dat-ik-dat-heb-gedaan seks

Niet iedereen is een avonturier als het om seks gaat. En dat is prima! Maar geef toe: soms zijn de dingen die eerst geen goed idee lijken, de beste dingen die je ooit zijn overkomen. Seks op kantoor, seksspeeltjes, gekke standjes of een orgie: of het nu fantastisch of vreselijk blijkt te zijn, het is goed om dingen te ontdekken en je grenzen te verleggen.

8. Het dit-doe-ik-nooit-meer standje

Er zijn tientallen standjes die jullie kunnen uitproberen. En ja, soms zit er daar één bij die wat minder succesvol bleek te zijn. Ach, je moet maar zo denken: je kunt een mooi verhaal vertellen waar hard om gelachen kan worden.

9. De knetterharde maak-je-buren-gek seks

Kom op, met één keer je manieren overboord gooien word je heus niet direct je huis uit geschopt. Of het nu met een knallende seksplaylist is, meer geschreeuw en gehijg of dat je een deuk in je muur bonkt met je bed. Misschien zorgt het wel voor een gênant momentje als je de buurvrouw tegenkomt…

10. Afscheidsseks

Misschien maken jullie het uit, misschien is het al wat langer uit of heb je een latrelatie. Wat de reden ook mag zijn, dit wordt afgesloten met een lekker potje seks.

11. Seks met de beste soundtrack ooit

Je weet misschien nog niet welk liedje het is, maar het nummer zal voor fantastische seks zorgen! En geloof ons: als je ‘m eenmaal gevonden hebt, gaat ‘ie je een ervaring geven om nooit te vergeten.

12. Seks waarbij de ander al het werk doet

Meestal vergt goede seks wel wat #teameffort. Maar je moet tenminste eenmaal in je leven één keer ervaren hoe het voelt om alles los te laten en een sessie te hebben die volledig draait om jou. Zorg er wel voor dat je de dienst ooit eens terug doet om ruzie te voorkomen 😉

13. De zo-verliefd-dat-het-belachelijk-is-seks

Er is geen ontkennen aan: je bent zo ontzettend verliefd op hem of haar dat je letterlijk geen genoeg krijgt van je partner. Vuurwerk, vonken en trompetten: de hele bombarie hoort erbij. Een orgasme (of vier) is dan ook gegarandeerd!

Bron: Womans health| Beeld: iStock