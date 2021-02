Het is de meest romantische tijd van het jaar. Helaas – loopt deze iets anders dan andere jaren, maar dat betekent niet dat je bij de pakken neer moet gaan zitten. Je kunt er namelijk nog steeds een feestje van maken. Wij geven je daarvoor de állerbeste tips.

Want hoe lang je ook samen bent met je lover, Valentijnsdag mag niet worden overgeslagen! Ook niet in tijden van een lockdown of een avondklok. Het is het ultieme moment om wat leuks te doen met je partner in crime en jullie liefde aan elkaar te tonen.

Valentijnsdag in tijden van lockdown

Dit jaar zitten er – helaas – geen restaurantjes, museumbezoekjes of een romantische hotelovernachting in. Nee, déze Valentijnsdag spenderen we thuis. Maar niet getreurd, ook thuis kun je een perfecte Valentijnsdag krijgen! Wij hebben in ieder geval de leukste tips voor jou en je lief verzameld om er een feestje van te maken 😉

1. Ga samen aan de slag in de keuken

Ja, ook als jullie geen keukenprins en prinses zijn! Maak elkaars favo gerechten klaar en kook als nooit tevoren. Liefde gaat niet voor niets door de maag. Dek de tafel helemaal mooi op, met – natuurlijk – een heerlijke fles wijn en kaarsjes. Trek beide iets moois en chic aan en geniet van een heerlijk romantisch avondje. Dat wordt gegarandeerd een succes! En anders heb je nog áltijd Thuisbezorgd 😉

2. It’s Cocktail time!

Houden jullie allebei van een lekker drankje? Organiseer dan een leuke cocktailavond voor twee! Maak jullie lievelingscocktails en geniet van elkaar (en de cocktails, afcourse). Denk aan heerlijke cocktails als: een espresso martini, sex on the beach en een gin tonic. Zorg ervoor dat je alle nodige ingrediënten in huis hebt, zodat je de cocktails zo goed mogelijk kunt namaken. En tot slot: shaken maar!

3. Neem een duik in de badkamer

First of all, zorg dat de kids logeren bij opa of oma of op tijd in bed liggen. Zo kunnen je lover en jij ongestoord genieten in de badkamer. Want zeg eerlijk: niets is zo romantisch als een warm bad vol met rozenblaadjes – omringd met kaarsen – en een goed flesje wijn. *zwijmel* Dompel jezelf en je lief helemaal onder en verwen elkaar met een heerlijke massage of scrub. Zorg voor een rustgevend en romantisch muziekje op de achtergrond en de vonken vliegen – gegarandeerd – in het rond 😉

4. Let’s dance!

Hebben jullie elkaar ontmoet in een discotheek? Waarom deze setting niet herbeleven? Kleed je leuk aan, zet een leuke plaat op en verander de kamer in een ballroom! Kunnen jullie beide niet dansen? Zoek een instructie video op YouTube en ga samen lekker oefenen. Gegarandeerd lol en plezier!

5. Verander de woonkamer in een bioscoop

Zijn jullie échte bioscoopliefhebbers én kijken jullie altijd samen films. Verander de woonkamer in een private bioscoop voor twee! Plak de ramen af, maak de popcorn en andere lekkernij klaar en vul een goed glas wijn. Zoek een leuke (en romantische) film uit op Videoland of Netflix en jullie zijn helemaal klaar voor jullie Movie Night!

Bron: Trendalert| Beeld: iStock