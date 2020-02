De aanranding van Aimee in ‘Sex Education’ is waargebeurd

In Sex Education ligt de nadruk vooral op pubers en hun hormonale avonturen. Maar in het tweede seizoen worden de seksavonturen ook over een andere, minder leuke boeg gegooid. In de bus op weg naar school wordt de ietwat naïeve Aimee aangerand. Die scène blijkt gebaseerd op een persoonlijke ervaring van een van de schrijvers.

Dat onthult Laurie Nunn, een van de schrijfsters van de serie in The Times. Zij zat in de bus toen een dreigende man zijn geslachtsdeel liet zien nadat hij een tas op haar voeten had gezet om te voorkomen dat ze zou weglopen. ‘Op dat moment bevroor ik, rende ik uit de bus en barstte ik in tranen uit. Later deed ik aangifte en het heeft een hele tijd geduurd voordat ik weer met het openbaar vervoer durfde te gaan.’

Volgens Laurie moet er vaker gepraat worden over wat omstanders kunnen doen om te helpen. ‘Deze situatie is een situatie waar alle vrouwen mee bekend zijn. We leven met het continue gevoel van dreiging en dat is vermoeiend.’

‘Overdrijf niet zo’

Eerder deed ook hoofdrolspeelster Gillian Anderson (Jean in de serie, red.) schokkende uitspraken over dit soort voorvallen. ‘Wat ik vooral interessant vond is dat ook mijn eerste reactie was; ‘Oh overdrijf niet zo, dit is toch geen reden om niet met de bus te gaan?’ en dat is dus precies wat er gebeurt.’

‘Het is alsof we worden klaargestoomd om deze situaties te accepteren, terwijl het gewoon niet juist is. Maar onze coping mechanismes laten ons hierin meegaan.’

‘We moeten boos worden’

Ook de actrice die Aimee speelt, Aimee Lou Wood, heeft een vergelijkbare situatie meegemaakt in het echte leven. Zij zat in de trein toen een man tegenover haar ging zitten en begon met mastuberen in zijn zak. ‘We leren allemaal dat we als jonge vrouwen vriendelijk moeten zijn. Aimee schaamde zich – alsof het haar schuld is omdat ze glimlachte naar die vent. Je kunt het zo vaak als je wil opnieuw afspelen in je hoofd en je kunt je zelfs afvragen of je misschien onbewust aan het flirten was en dat het je eigen schuld is. Ik wil gewoon dat jonge vrouwen weten dat ze op het moment zelf om hulp kunnen roepen, aangifte kunnen doen en geloofd kunnen worden.’

Volgens Lou Wood zit er dan ook maar een ding op: ‘We moeten gewoon boos worden. Boos worden in plaats van bang zijn om ‘een scène te schoppen’ of ‘te overdrijven’. Dat was de eerste reactie van Aimee in Sex Education.’

Bron: TheTab | Beeld: Netflix