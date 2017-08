De Badjas: ‘Ik heb iemand gevonden van wie ik weet dat zij het is die het verschil maakt’

Gister was de eerste nacht die ik alleen in haar huis, mijn nieuwe thuis, heb doorgebracht. Het bed voelde koud en leeg zonder haar naast me. Sinds we voor elkaar hebben gekozen, zijn we geen dag zonder elkaar wakker geworden. Deze ochtend ging mijn hand nog half slapend op zoek naar haar naakte lichaam. Maar ze was er niet. Het is ongelofelijk hoe snel je gesteld kunt raken op iemands aanwezigheid. Ik weet dat ze snel weer naast me ligt, daar hoef ik me geen zorgen om te maken. Haar broer heeft met z’n gezin een huisje gehuurd op Texel. Daar is ze gisterochtend spontaan heen gegaan.

Deze avond ben ik naar de kroeg op de hoek gegaan om te schrijven. Zojuist ben ik even buiten gaan staan. Achter mij zitten drie twintigers. De discussie gaat over aannames die ze in hun vrijgezelle leven van daten en flirten houvast geven. Ik hoor de zinnen die ik zelf zo vaak uitsprak. ‘Hij heeft me nog niet teruggeappt,’ zegt het ene meisje. De jongen aan tafel weet direct dat hij dan geen echte interesse heeft. Zij wil het nog niet geloven en zegt dat hij de vorige keer ook pas een dag later reageerde. In mijn hoofd vliegen alle onzekerheden voorbij die het daten met zich meebracht. Ik blijf langer staan dan nodig en denk na over mijn nieuwe leven. Het is absoluut niet zo dat ik nu zonder onzekerheden en teleurstellingen door het leven ga. Maar het is anders.

Vandaag heb ik me proberen voor te bereiden op de kans dat ze vannacht ook niet thuis zal komen. Ridderlijk heb ik verkondigd dat ze zo lang moet blijven als ze zelf wil. Dat ze lekker moet genieten. Maar stiekem hoop ik al sinds gistermiddag dat ze midden in de nacht naakt naast me kruipt. In mijn oor fluistert dat ze me heeft gemist. En dat haar warme lichaam, samen met haar vertrouwde geur, zacht naast me in slaap valt. Deze droom wordt abrupt om zeep geholpen door haar zeer opgewekte appje: ‘Ik blijf hier nog een nachtje. Kus!’ Teleurgesteld stop ik m’n telefoon terug in mijn zak.

Ondertussen dendert het gesprek van de drie achter mij gewoon voort. Het andere meisje heeft afgelopen weekend een jongen mee naar huis genomen. Alhoewel ze er zeker van is dat het een leuke avond was, is ze er nog niet over uit of de avond leuk was, of dat het de jongen was die de avond leuk maakte. Vanbinnen moet ik lachen en een glimlach verschijnt op mijn gezicht. Ik pak mijn telefoon en app mijn vriendin dat ik haar morgenochtend zal missen als ik wakker word, maar dat ze lekker moet genieten zolang het kan. Het gesprek achter mij doet me beseffen dat ik iemand heb gevonden van wie ik weet dat zij het is die het verschil maakt. Dat ze niet inwisselbaar is, maar dat alles leuker en gezelliger is omdat zij is wie ze is. Niet een vriendin om het hebben van een vriendin. Maar een vrouw van wie ik zeker weet dat we samen lachend oud zullen worden.

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt.

Lees ook:

Maak kennis met De Badjas: ‘Op sexgebied is iedereen ervaringsdeskundige, alleen schrijf ik het op’

De Badjas: Lentedroom

De Badjas: Geen zin

De Badjas: Kosten-batenanalyse

De Badjas: Studentenflat

De Badjas: Er kan nog meer bij

De Badjas: Een vriendendienst – deel 1

De Badjas: Een vriendendienst – deel 2

De Badjas: Gehaaide vrouw

De Badjas: Bitterballen

De Badjas: Verdiende loon

De Badjas: De onderbroek

De Badjas: De postbode

De Badjas: Samen koken

De Badjas: Vieze zomer

De Badjas: Gunnen

De Badjas: Een jeukend verlangen

De Badjas: ‘Ze speelt met me. En ik vind het heerlijk’

De Badjas: ‘Hadden ze samen potentiële zaadspuiters geliked op Tinder?’

De Badjas: ‘Ze is nat aan het worden. Ik voel en ik ruik het’ De Badjas: ‘Ik ga doen wat ik nooit heb gedaan: mij echt laten zien aan een vrouw’