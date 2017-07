De Badjas: ‘We gunnen het elkaar niet deze avond’

Ze loopt de keuken in. Ik zit op een versleten stoel in haar woonkamer en kijk nonchalant uit het raam. Ik zie dat het ochtendlicht langzaam de stad insluipt. De keuken en de woonkamer zijn van elkaar gescheiden door een oude deur met geribbeld veiligheidsglas. Het licht staat aan en ze rommelt wat in de keuken. Hij hangt op zijn beurt nonchalant op haar slaapbank. Ik kijk hem geïrriteerd aan.

Hij vouwt zijn handen samen, buigt zijn hoofd en legt zijn samengevouwen handen tegen zijn slaap. Hij lacht, maar ik niet. Denkt hij echt dat ik ga doen alsof ik in slaap ben gevallen?! In mijn dronken overmoed ben ik ervan overtuigd dat ze mij het leukst vindt, maar eerlijk is eerlijk: het is moeilijk in te schatten. In mijn hoofd doorloop ik voor de zoveelste keer onze stappen van die avond.

Terwijl ik aan de bar op onze drankjes wacht, komt ze naast me staan. Ze wurmt zich tussen mij en de bar in. Gemaakt verbaasd kijk ik haar aan: “Let maar niet op mij hoor, ik sta hier voor de lol.” Ze kijkt naar me, twijfelt heel even of ze zal reageren, maar doet het niet. In plaats daarvan laat ze een prachtig grote glimlach zien. Haar witte tanden lijken licht te geven in de vuige club waar we ons bevinden.

Na een kort gesprek loop ik met de drankjes naar mijn vriend op de dansvloer en vertel hem dat ik met een prachtige vrouw heb staan flirten. Als ik later die avond naar het herentoilet loop, staat hij toevallig ook met haar te praten. Onze act kan beginnen. “O, mij zie je niet staan. Maar deze sukkel geef je wel aandacht?”

Weer zie ik die twijfel, maar ze heeft al snel door dat we vrienden zijn en zegt: “Ja, híj staat tenminste niet in de weg.” Op dat moment begint de wedijver om haar gunst. Wij maken elkaar belachelijk en zij vermaakt zich kostelijk. We lachen, drinken en dansen tot de lichten aan gaan. Gedrieën lopen we naar buiten. Bij gebrek aan een tent om nog iets te eten, nodigt ze ons bij haar thuis uit.

Daar zitten we nu dus in haar kleine woonkamer. Het kan niet anders dan dat ze onze rivaliteit haarfijn aanvoelt, maar met een natuurlijk comfort laat ze het over zich heen komen. Strategisch als ze is, heeft ze op de grond plaatsgenomen aan haar kleine salontafel. Een neutrale plek, midden in het charme-offensief dat haar van twee kanten bestookt. Volgens mij is ze daarom ook de keuken in gegaan; zodat wij de uitkomst van deze avond mogen overleggen.

Maar we gunnen het elkaar niet deze avond. Als ze weer de woonkamer in komt, heeft zij een beslissing genomen. Ze gaat slapen en wij moeten eruit. Lopend door de stad, proberen wij elkaar nog steeds te overtuigen van ons eigen gelijk. Dan krijgen we vlak na elkaar precies hetzelfde berichtje: “Het was gezellig jongens, maar volgende keer betere afspraken maken 😉 Kus.”

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt.

