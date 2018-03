O. maakt zich zorgen over de band met haar moeder: ‘Is dit normaal?’

Wat te doen als je een dilemma hebt waar je zelf niet uitkomt? Juist, dan plaats je ‘m op het VIVA-forum. Elke week delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. En jij kunt reageren. Deze week vraagt O. advies over de steeds slechter wordende band met haar moeder.

‘De laatste jaren werkt mijn moeder veel: dagen achter elkaar verblijft ze bij mensen om voor iemand te zorgen. Daardoor is ze nauwelijks thuis en ik mis haar. Als ik dat tegen haar zeg, zegt ze ‘tja, er moet gewerkt worden voor het geld’. Dat klinkt alsof ik haar kan helpen met de kosten, maar niets is minder waar. Ik probeer zoveel mogelijk zelf te betalen, maar dat wil ze absoluut niet.’

Besmet raken

‘Hetzelfde geldt voor het huishouden. Dit weekend was mijn vriend bij ons. We zouden ’s avonds op visite gaan en ik wilde hapjes maken om mee te nemen. Zo gezegd, zo gedaan. Van één hapje at ze een klein stukje en mijn vriend wilde de rest opeten. Ik zei dat hij dat beter niet kon doen, omdat mijn moeder onlangs ziek is geweest. Dat heb ik geweten: ik was gemeen om te zeggen dat mijn vriend besmet zou raken van dat hapje. Ik legde haar mijn kant van het verhaal uit, maar dat hielp niet. Ik had haar gekwetst en heel subtiel zei ze dat het tijd voor mij is om een eigen huishouden te hebben. Want, zoals ze vond: we lopen elkaar namelijk in de weg.’

Geen dagje weg

‘Ze heeft altijd gezegd dat ik beter thuis kan wonen dan op kamers want ‘dat is zo zonde van het geld’ en dat ik sowieso zo lang mogelijk thuis mag wonen. Wat ik misschien nog wel erger vind, is dat ik haar altijd zo goed mogelijk probeer te helpen. Ze wil alleen geen hulp. Ook vraag ik haar steeds wanneer ze eens vrij kan nemen zodat we wat tijd samen kunnen spenderen, maar ze maakt alleen tijd rondom mijn verjaardag en feestdagen. In een dagje wat leuks doen, heeft ze geen interesse.’

