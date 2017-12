Cock control: zó krijg je hem volledig in je macht

Wie op Champions League-niveau wil copuleren, heeft veel aan deze inkoppertjes van een erkend VIVA-mannenpanel. Daarmee scoor je punten en krijg je hem totaal in je macht.

Krachtpatser

Het blijven alfa-mannetjes. En die laten graag zien hoe groot en sterk ze zijn. Dus ga in de you Tarzan, me Jane-stand en laat hem een beetje met je gooien. Vindt ie leuk, een beetje apenrotsen in de marge.

Poesje au?

Niet politiek correct, wel waar: veel mannen vinden het fijn als het lijkt alsof het pijn doet als hij bij je binnenkomt. Niet te veel, net dat beetje dat de indruk geeft dat pijn en genot heel dicht bij elkaar liggen. En dat hij, enorm geschapen als ie is, natuurlijk tegen dat randje zit.

Face it

Je kunt kronkelen en kreunen tot je een ons weegt, maar je gezicht is het belangrijkst. Uit peilingen en onderzoek blijkt dat mannen veel aflezen aan de gezichtsuitdrukking van vrouwen, ook tijdens de sex. Zouden ze daarom zo’n bloedhekel hebben aan botox?

Nail him

Zet je nagels in zijn rug en hij weet dat hij lekker bezig is. Bovendien kom je over als een tijgerin in bed die alleen hij kan temmen. Wij zeggen: win-win.

On top

Ga boven op hem zitten en laat je langzaam diep op hem zakken. Een man vindt weinig sexyer dan een vrouw die de touwtjes strak in handen heeft.

Ballade

Als jij tijdens de daad ineens zijn ballen likt, is hij in de zevende hemel. Het brengt hem in verwarring – die had ie niet zien aankomen – en brengt hem tot ongekende hoogten. Waar jij dan weer lang plezier van hebt.

Van achteren

Van doggy style wordt ie sowieso al behoorlijk gelukkig. Laat staan als je dan ook nog je billen iets spreidt en geil achterom kijkt. Ejaculatie, here we come.

Beeld iStock