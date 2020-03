De datingtrends van 2020 waar je voor op moet passen

Daten doen we vooral online, met vervelende nieuwe gevolgen. Die gaan van stashing tot dogfishing, maar wist je dat er nog veel meer datingtrends zijn in 2020 waarvoor je moet oppassen? En ja, Ross uit Friends is er daar een van. We were on a BREAK!

Maar je kunt ook zomaar ge-Elsa’d worden. Ja, daarbij denkt de persoon met wie je aan het daten bent ‘let it go’ en laat deze dat blijken door steeds koeler en afstandelijker tegen je te doen. Langzaam zal deze ijskoning(in) uiteindelijk verdwijnen uit je leven.

Datingtrends 2020

Dan is er nog keanu-ing. Deze datingtrend is volgens de site Happn dé nieuwste term van 2020. Vernoemd naar natuurlijk niemand minder dan de 46-jarige acteur Keanu Reeves (The Matrix) en zijn vriendin Alexandra Grant (55). Voor veel mensen zorgde hun debuut op de rode loper voor veel verbazing, omdat ze de twee niet bij elkaar vonden passen. Meet Keanu-ing: een stelletje dat andere mensen niet bij elkaar verwacht hadden. Een andere trend is dial-toning. Hierbij krijg je wel het juiste nummer van iemand, maar wanneer je deze persoon dan wat stuurt, krijg je behalve blauwe vinkjes geen reactie.

We were on a break

De situatie van Ross en Rachel in Friends is misschien voor velen wel herkenbaar. Want was je nu uit elkaar of toch niet? Vandaar ook de term Rossing. Hierbij duik je het bed in met iemand anders, terwijl je eigenlijk slechts een pauze in je relatie had ingelast. Maar ja, jullie waren toch on a break? Als laatste is er nog de datingtrend jekylling. Jeky-wattes horen we je denken? Hierbij krijg je heel veel complimenten en vragen van iemand, maar deze persoon slaat helemaal om zodra je hem of haar afwijst. Ze kunnen dan zelfs agressief worden en respectvol met je omgaan zit er niet meer in. Erg vervelend dus, en zeker geen goede ontwikkeling.

Bron: FemFem | Beeld: Unsplash