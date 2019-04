De partner van Sarah verbrak onverwachts de relatie: ‘ We hadden die ochtend nog hele fijne seks gehad, ik begreep er niets van’

Michelle en Sarah hebben het boerderijtje waar ze nu wonen van top tot teen gerenoveerd. Slopen, schuren en schilderen, alles hebben ze zelf gedaan en daar zijn ze wel een paar jaar mee bezig geweest. Toen afgelopen februari de nieuwe meubeltjes arriveerden, was Sarah’s geluk compleet. Een comfortabel nestje met je grote liefde, wat wil een mens nog meer?

Sarah: ‘Een maand geleden zaten we na het avondeten met een wijntje een beetje te kletsen en ik dacht net, hé, voor het eerst in jaren voel ik me echt ontspannen. Drie jaar geleden raakte ik overspannen en niet lang daarna verloor ik mijn baan. Toen was ik niet altijd even vrolijk. Dankzij Michelle ben ik er weer bovenop gekomen en ik heb inmiddels een baan gevonden waar ik energie van krijg in plaats van dat-ie me uitput. Vervolgens hebben we dit boerderijtje gekocht en dat samen helemaal opgeknapt. Het is echt ons thuis geworden. In februari kwamen de nieuwe meubeltjes en toen was alles af. Een eigen boerderij, een prettige baan en mijn lief aan mijn zij: ik voelde me de koning te rijk.

Maar toen zei Michelle plotseling dat ze van me af wilde. Ik dacht dat ik haar verkeerd had verstaan. We hadden die ochtend nog hele fijne seks gehad, ik begreep er niets van. Ze zei dat dit leven toch niet bij haar paste, dat ze niet in een tip-top-aan-kant huis in een klein dorp wilde wonen. Ze noemde ons leven burgertruttig en benauwend. Ik was zo perplex dat ik niet wist hoe ik moest reageren. We hebben er sindsdien natuurlijk meer over gepraat, maar ik begrijp haar nog steeds niet. Voor mij vormt onze relatie de basis en het avontuur, zoals zij het noemt, vind ik in mijn werk en in mijn hobby’s. Ik hou heel veel van Michelle en ik wil helemaal niet dat ze weggaat.’

Michelle: ‘Als kind had ik al de neiging om voor iedereen te zorgen. Maar ik heb ook een avontuurlijke kant. Eigenlijk had ik oorlogscorrespondent willen worden: die opwinding en het gevaar, het gevoel dat je bij iets wezenlijks betrokken bent, dat trekt me aan. Vanwege Sarah ben ik nu journalist bij een regionale krant. Ook leuk, hoor, maar natuurlijk lang niet zo opwindend.

Sarah was heel onzeker toen ik haar leerde kennen en dat deed wat met me. Ik wist dat er een hele mooie vrouw onder die piekerige haren en die slobberige kleren schuilging en die wilde ik per se aan het licht brengen. Nou ja, en ze heeft een lekker lijf, zonder meer, wat dat betreft kwam ik niets tekort. Ik heb een goede baan en toen Sarah burn-out raakte, trok ze bij mij in. Zij vond dit boerderijtje uit 1870 op Funda en ze was er meteen verliefd op. Ik vond het wel een leuk project. We zijn een paar jaar bezig geweest om het op te knappen en dat was zonder meer een avontuur.

Maar nu het af is, begin ik me te vervelen en onze relatie is ook een beetje ingeslapen. Sarah heeft zich in het dorpsleven gestort, wat mij dus helemaal niet boeit, en die baan van haar is ook niet echt interessant om over te praten. Ik krijg het steeds benauwder en ik heb het gevoel dat ik echt weg moet. Ik heb een nieuwe uitdaging nodig, en hoe veel ik ook van haar hou, die kan Sarah me niet geven.’

De mediator: ‘Sarah vertelt hoe ze het naar haar zin heeft. En Michelle, jij vertelt dat jullie relatie is ingeslapen. Gekke vraag misschien, maar hebben jullie dit eerder ook al eens aan elkaar verteld? Waarschijnlijk niet. Wat voor gevoel heb je erbij als je aan Sarah zou gaan vertellen wat je nu voelt, op dit moment? Heb je het antwoord alvast ingevuld voor Sarah? Laat Sarah eens luisteren naar je verhaal. Dan kan je ook luisteren naar wat zij te zeggen heeft. Vaak gebeurt dat wel als je verkering krijgt. Dan luister je, vind je wat en daar reageert de ander dan weer op en vice versa. Als ik het goed begrijp is Sarah ook even uit de running geweest. Misschien is er toen ook wel wat veranderd in de manier waarop jullie in die periode met elkaar omgingen? Na zo’n periode denk je dat je gewoon weer verder kunt, maar vaak is er wel iets veranderd. Dat kan zijn in de manier waarop jullie met elkaar omgaan of communiceren, misschien voorzichtiger. De verwachtingen in het leven kunnen ook veranderen. Als je het niet meer kunt opbrengen om die te delen met de ander wordt ieder samenzijn zwaar en kost het veel energie om met elkaar samen te leven. Aan de andere kant kan iemand jullie helpen om met elkaar een toekomst te bespreken en welke input voor ieder van jullie van belang is. Wie weet!

