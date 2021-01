Waarom je het hete standje ‘de pretzel-dip’ zo snel mogelijk wil proberen

Standje 68 heb je misschien al uitgeprobeerd, maar is er nog zoveel meer mogelijk. Door eens voor de pretzel-dip te gaan, zal het heter dan heet worden in de slaapkamer. De sekspositie is namelijk super bevredigend voor zowel jou als je partner. Win-win!

Nee, we gaan niet aan de slag met pretzels en een lekker dipje, mocht je honger hebben gekregen door deze benaming. Dit standje houdt je namelijk gegarandeerd warm tijdens de koude wintermaanden.

De pretzel-dip

Je hebt er een beetje flexibiliteit voor nodig, maar hee, oefening baart kunst. Als je de pretzel-dip namelijk onder de knie hebt, zul je dit standje waarschijnlijk vaker willen doen. Waarom? Nou, omdat je hierdoor niet alleen heel intiem bent met je partner, maar ook nog eens een stuk diepere penetratie ervaart.

Liggen maar

Maar hoe transformeer je jezelf tot een pretzel? Nou, ga op je rechterzij liggen met je partner achter je op de knieën. Trek vervolgens je linkerbeen wat op en vouw deze om je lief heen. Vervolgens kan diegene ‘naar binnen treden’ (sorry, wij hebben het ook niet bedacht), terwijl je tegelijkertijd nog oogcontact kan houden. Niet helemaal duidelijk? Een plaatje zegt soms meer dan duizend woorden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Marisol Castellanos (@pure_romance_by_marisol)

Look at me

Deze positie is zo lekker, omdat je diepere penetratie ervaart dan bij doggy style, maar je toch in de ogen van de ander kunt blijven staren. Ook is het een goede manier om zo de clitoris te stimuleren, door je partner tegen je aan te laten schuren. Daar hoeft dus helemaal geen penetratie aan te pas te komen.

Bron: The Sun | Beeld: Unsplash