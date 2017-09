De pros en cons voor het doorslikken van sperma

De één vindt het geen enkel probleem, de andere walgt ervan: het doorslikken van sperma. Hoewel mannen het enorm kunnen waarderen als je het met plezier doet, is het voor veel vrouwen toch nog een behoorlijke uitdaging. LotteLust somt de pros en cons voor je op.

Waarom wel?

Je leeft langer

Uit onderzoek blijkt dat sperma een positief effect heeft op de levensduur. In sperma zit namelijk een stofje, genaamd spermidine wat bescherming biedt tegen veroudering van de hartspier. En het behoudt de belangrijkste functie van het hart, het pompen van bloed door je hele lichaam. Meer over dit onderzoek lees je hier.

Je slaapt er beter door

Heb je moeite om in slaap te komen, omdat je bijvoorbeeld gestrest bent van je werk? Probeer dan eens een pijpbeurt als slaapmutsje. Zorg ervoor dat je zijn goedje doorslikt, want daar zit melatonine in, ook wel het slaaphormoon genoemd. Je wordt hier namelijk slaperig en relaxt van.

Vitaminebom

Wist je dat een van de voordelen van slikken is dat het heel gezond is? Een theelepel sperma bevat zo’n 200 eiwitten en er zitten zeer waardevolle voedingsstoffen in als: vitamine C, magnesium, kalium, sodium, vitamine B12 en zink. Voel je dus een griepje opkomen? Dan weet je wat je te doen staat. Slikken met klasse? Lees hier hoe.

Waarom niet?

Bij een onenightstand

Als je een nachtelijk avontuurtje hebt, en je kent je bedpartner dus niet, dan gebruik je natuurlijk een condoom. Kortom, doorslikken is hier niet van toepassing.

Als je er echt echt misselijk van wordt of zelfs van moet spugen

Krijg jij al braakneigingen zodra je bij het spul in de buurt komt? Of als je iets ruikt wat erop lijkt? Dan is het niet verstandig om door te slikken. Buiten dat het heel onprettig is voor jou, als je het gevoel hebt dat je moet spugen of meteen een sprint trekt naar het toilet, is het voor jullie beiden ook een flinke moodkiller.

Als zijn sperma een bittere of zure smaak heeft

Heeft hij al van alles geprobeerd, minder koffie, geen sigaretten meer, minder biertjes in het weekend, en blijft zijn kwakje nog naar rotte eieren smaken? Dan is het meer dan logisch dat je ervoor kiest om niet door te slikken. Soms weet je namelijk niet wat de oorzaak is van die vieze smaak, en moete je je er gewoon bij neerleggen dat het hem niet gaat worden.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Shutterstock