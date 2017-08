Met de Ooh’bergine-vibrator wordt de aubergine-emoji werkelijkheid

De aubergine-emoji is niet zomaar een emoji, het is hét dubbelzinnige symbool op social media. Het bedrijf Emoji Lover speelt daar slim op in door een vibrator in de vorm van een aubergine op de markt te brengen.

Via de website EmojiLover.eu kun je een vibrator in de vorm en kleur van de paarse vrucht bestellen. De vibrator heeft de toepasselijke naam Ooh’bergine.

De Ooh’bergine belooft een krachtige vibrator te zijn, die uitsluitend biologisch is: vrij van giftige stoffen en gemaakt van siliconen van medische kwaliteit. De vibrator is 100 procent waterproof en kan je dus gerust meenemen voor een avontuurtje in bad of onder de douche.

De Ooh’bergine wordt momenteel uitsluitend verkocht op Bol.com voor € 29,95. Klik hier om te bestellen.

Beeld Floor-Anne Gramsma