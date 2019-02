De komst van smartphones en sociale media heeft de datingwereld totaal veranderd. De zoektocht naar je prins op het witte paard – of een scharrel – beperkt zich niet langer tot het café om de hoek. Anno 2019 kan die starten vanaf de bank, met een telefoon in je hand.

Smartphones worden een steeds groter onderdeel binnen ons sociale leven. Een trillende broekzak als je in de kroeg staat, het geluid van een WhatsApp-berichtje tijdens het eten, of de aanblik van een oplichtend scherm op een nachtkastje. Bijna niemand kan zijn telefoon in dit soort situaties links laten liggen.

Phubbing

Als we op het scherm kijken, negeren we de mensen met wie we op dat moment zijn. Dit fenomeen noem je phubbing. James Roberts van de Baylor University, in Texas heeft onderzoek gedaan naar de invloed van smartphones op relaties. En wat blijkt? Mensen die vaak met phubbing van hun partner te maken hadden, gaven hun relatie een laag cijfer en hadden zelfs vaker ruzie met hun partner.

Weg met die smartphone

Het lijkt erop dat met iets kleins als het checken van WhatsApp-berichtjes en YouTube-filmpjes op je telefoon, je je partner op de lange termijn ongelukkig kan maken. Je zegt eigenlijk: ‘Ik breng liever tijd door met mijn telefoon dan met jou.’

Bron: HLN | Beeld: iStock