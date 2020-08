Naam: Julia, leeftijd: 33, status: geïrriteerd. Oftewel: Ze heeft een zaadallergie, maar haar vriend wil seks zonder condoom.

‘Na de eerste keer dat ik seks had zonder condoom, op mijn 24ste, voelde het alsof mijn vagina in brand stond. Mijn toenmalige vriend, voor wie ik in feite aan de pil was gegaan, had nergens last van. Hij bezwoer me dat hij geen soa’s had. Maar ondertussen werd ik gek van de pijn en de jeuk, alsof er een wespenzwerm in mijn binnenste huishield. Pas na een paar uur werd het minder. De volgende dag ben ik naar de huisarts gegaan en hij vermoedde dat ik een schimmelinfectie had. Ik kreeg een zalfje mee, maar na de tweede keer seks zonder condoom gebeurde precies hetzelfde. En daarna weer! Pas na verschillende onderzoeken kreeg ik de diagnose: ik heb een allergie voor sperma. Gelukkig ben ik wel vruchtbaar, al zal de weg naar zwangerschap pijnlijk zijn. Tot die tijd is daarom het advies: gebruik condooms, vermijd sperma. Niet alleen vaginaal, maar ook oraal. Dat heb ik vanaf dat moment altijd gedaan. Mijn toenmalige vriend kon daar prima mee leven. Condooms hoorden er gewoon bij.

Na zes mooie jaren strandde onze relatie, maar we gingen goed uit elkaar. Niet lang daarna leerde ik Coen kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. De eerste periode hadden we vanzelfsprekend seks met condoom, maar toen onze relatie serieuzer werd, vroeg hij of ik aan de pil was. Ik verzamelde alle moed en vertelde hem vol schaamte over mijn zaadallergie.

Relatieproblemen

‘Het komt wel goed schatje,’ stelde hij me gerust. Mét condoom is het ook lekker. Wat was ik opgelucht. Dit stond ons in ieder geval niet in de weg! We zijn nu anderhalf jaar verder en nog steeds verliefd, maar de laatste tijd loopt het niet lekker tussen ons. Ik merk dat Coen de condooms zat begint te worden. Tijdens het voorspel gedraagt hij zich steeds laconieker. Hij probeert zijn stijve soms gewoon in me te duwen – zonder bescherming. Als ik dat tegenhoud en snel een condoom pak, reageert hij teleurgesteld.

‘Hij kan er toch wel héél even in?’ probeert hij dan. In voorvocht zit geen zaad lieverd, en ik kom heus niet zomaar ineens klaar. Ik zou het ontzettend fijn vinden om je écht te voelen, van binnen. Hoe graag ik hem die ervaring ook wil geven, ik ga niet overstag. Het is mijn lijf en ik neem geen risico. Dat maakt hem soms zo chagrijnig dat we de seks afbreken en mokkend gaan slapen. Romantisch is anders.

Geldissues

Een tweede punt is dat hij klaagt over geld. We delen alle kosten, maar omdat hij speciale, ‘extra dunne’ condooms wil, blijft het vrij prijzig.

‘Daar gaat weer een euro,’ mompelt hij soms op het moment suprême. Wat een mood killer! Ik ben er een paar keer over begonnen, maar een serieus gesprek over dit onderwerp weert hij af.

‘Erover praten heeft geen zin. Er gaat toch niks veranderen,’ zegt hij schouderophalend. Maar ondertussen hebben we steeds minder seks, wat ongemerkt zijn weerslag heeft op ons dagelijks leven. We zijn allebei wat kribbiger, ik raak snel geïrriteerd, waardoor we discussies krijgen over allerlei nutteloze dingen. Het is heel vervelend, voor ons allebei.

We passen supergoed bij elkaar, ik wil graag met hem verder. Maar ik laat me geen schuldgevoel aanpraten over iets waar ik niks aan kan doen. Hij wist waar hij aan begon! Als hij per se wil seksen zonder condoom, moet hij maar een ander zoeken. Al hoop ik dat hij zich er alsnog bij neerlegt, en we weer net zo kunnen genieten als in het begin van onze relatie – mét condooms.’

Tekst: Sofie Rozendaal

‘De Status’ komt uit VIVA-2020-35. Dit nummer ligt t/m 1 september in de winkel of kun je hier online bestellen.