Naam: Eefje, leeftijd: 34, status: maakt zich zorgen. Oftewel: Het lukt niet om nuchter seks te hebben met haar vriend.

‘Toen mijn vorige relatie na jaren uitging, kwam ik in de partyscene terecht waar ik Robbert leerde kennen. In de scene wordt veel drugs gebruikt. Zo ook door ons. Omdat we ver bij elkaar uit de buurt wonen en allebei drukke banen hebben, kunnen we elkaar alleen in het weekend zien. Des te meer reden om dan lekker te ontspannen, dachten we vanaf de eerste date. We begonnen op vrijdagavond met een drankje en wat GHB. Op zaterdag zetten we het drugsgebruik gestaag door, soms al vanaf het ontbijt. Meestal gingen we ’s avonds naar een feest, maar we bleven ook weleens het hele weekend thuis. Dan hadden we bijna non-stop seks, knetter high. We vlogen van het ene hoogtepunt naar het andere, een ongekend genot. Op zondag bouwden we af. Dan dronken we liters water en groentesap om te detoxen. Maandag begon het normale leven weer, keerde ik terug naar mijn hectische baan en hij ook.

Geen seksuele prikkels

Anderhalf jaar lang werkte dat prima, maar daarna begonnen die genotsmiddelen toch hun tol te eisen. Ik merkte dat ik na het weekend niet vooruit te branden was. Bij vlagen voelde ik me intens somber en kreeg ik last van dissociaties, het gevoel dat ik droomde. Ook Robbert voelde zich niet fit meer. Hij stelde voor om helemaal te stoppen met al die troep. ‘Je hebt gelijk,’ zei ik na enig nadenken. ‘Het is mooi geweest.’ Het eerste weekend zonder drugs en alcohol was een ware trip op zich. We wisten niet wat we met onszelf aan moesten en verveelden ons te pletter. ’s Avonds was al helemaal dramatisch: we deden een halfslachtige poging om seks te hebben, maar dat lukte voor geen meter. Het voelde zo kaal, droog, níet sexy. Wat we ook probeerden, we kwamen niet in de stemming. Tot mijn schrik besefte ik dat we nog nooit nuchter seks hadden gehad. Als je aan drugs begint, weet je dat daar risico’s aan vastzitten. Maar ik had geen idee dat het je seksleven kan ruïneren. Inmiddels zijn we ruim vier maanden clean en we voelen ons fysiek en mentaal een stuk beter, op ons libido na. Ik vind hem de lekkerste man die ik ken en hij begeert mij net zo goed, maar de seksuele prikkels blijven uit. Dat merk ik ook als ik probeer te masturberen of naar porno kijk. Ik word gewoon niet meer opgewonden, wat ik ook doe! Robbert heeft precies hetzelfde en het beangstigt ons. We willen seks met elkaar, maar onze lijven werken niet mee.

Herstellen

Uit angst dat we allebei voorgoed zijn afgestompt, gaan we sinds kort naar een seksuoloog. Zij legde uit dat onze hormoonhuishouding waarschijnlijk is verstoord door alle verdovende middelen. De dopaminelevels moeten herstellen. Daar gaat veel tijd overheen. Het is belangrijk dat we goed blijven praten en op andere manieren intiem zijn. Zoals door knuffelen, zoenen en vrijen. We zijn allebei vastberaden om er hard aan te werken en dat doen we ook, maar toch ben ik bang. Wat als we nooit meer écht kunnen genieten van seks omdat we zijn verpest door al die genotsmiddelen? En wat als een van ons twee wel herstelt en de ander niet? Blijft Robbert bij me als ik nooit meer echt zin in hem krijg?’

Tekst: Sofie Rozendaal | Beeld: iStock

