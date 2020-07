Marion: ‘Mijn vriend weet niet dat ik als webcamgirl werk’

Naam: Marion, leeftijd: 31, status: voelt zich schuldig en bang. Oftewel: ze verdient haar geld als webcamgirl, maar haar vriend weet van niks.

‘Toen ik acht jaar geleden als arme student snel geld nodig had, zag ik een oproep voorbij komen van een bedrijf dat ‘operators’ zocht. Makkelijk thuis geld verdienen, beloofden ze. Het enige wat ik hoefde te doen, was geile berichtjes van mannen beantwoorden. Volledig anoniem: er werd een profiel aangemaakt met een foto van een model en ik kon chatten onder haar naam. Ik bleek er opvallend goed in te zijn. Na een tijdje besloot ik zelfs een stap verder te gaan en wél in beeld te komen: als webcamgirl. De eerste avond was onwennig, zo achter de laptop in mijn lingeriesetje. Maar al snel druppelde de chatbox vol en zagen meerdere mannen hoe ik mezelf bevredigde als ‘Kittygirl85’. Ik vond het leuk. De aandacht, het showen, de vrijheid van thuiswerken en veel geld verdienen, maar ook de gesprekken die ik met sommige bezoekers voerde. Vaak kwamen dezelfde mannen terug en vertelden ze me van alles over hun leven. Soms was het moeilijk om professionele afstand te bewaren, maar ik heb werk en privé altijd gescheiden weten te houden. Seks had ik alleen voor mijn plezier, met mannen die ik zelf uitkoos. Die wisten niks over mijn werkzaamheden.

Geheim

Ik was ervan overtuigd dat ik ermee zou stoppen na mijn afstuderen. Maar ik heb de kunstacademie gedaan en rondkomen als autonoom beeldhouwer is niet makkelijk. Met het cammen verdien ik een goede boterham en heb ik tijd om me op mijn creativiteit te storten. Perfect. Maar de mannen met wie ik serieus datete en erover vertelde, vonden het allemaal niks. Daardoor ben ik heel terughoudend geworden. Alleen een handjevol goede vrienden weet ervan. Toen ik Tom ontmoette, ruim een halfjaar geleden, werd ik op slag verliefd. Ik heb me nog nooit zó aangetrokken gevoeld tot iemand, zowel geestelijk als lichamelijk. Hij heeft hetzelfde met mij. Dit voelt voor ons allebei als iets bijzonders en unieks. Ik fantaseer al over trouwen, kinderen krijgen, alles erop en eraan. Alleen: hij weet niet dat ik als webcamgirl werk. Ik durf er niet over te beginnen. Als ik zeg dat ik ’s avonds moet werken, denkt hij dat ik in mijn atelier bezig ben. Dat is ook zo, maar niet met klei – ik zit dan met een vibrator achter de laptop.

Schuldig voelen

In het begin kon ik het nog wel goedpraten voor mezelf. Iedereen heeft recht op geheimen, dacht ik. Mijn lichaam is niet Toms bezit. Daarnaast ga ik niet vreemd, dit is puur zakelijk. Maar gevoelsmatig ga ik me steeds schuldiger voelen. Ik leef in een halve leugen. Ik denk dat Tom het vreselijk vindt als hij erachter komt. Dat hij zich misschien verraden voelt, dat ik zijn vertrouwen heb beschaamd. Misschien wel voorgoed. ‘Stop dan met cammen!’ zei een vriendin. Maar hoe kom ik dan aan geld? Mijn vaste lasten zijn gebaseerd op een hoog inkomen, met een bijbaantje in een winkel ga ik dat niet redden. Met een gemiddelde baan ook niet. ‘Misschien onderschat je Tom. Hij houdt toch van je?’ zei een vriend toen ik om advies vroeg. Dat is zo, maar het beeld dat hij van mij heeft, zal voorgoed veranderen. En niet ten goede, lijkt me. Het voelt alsof ik vastzit in een leugen, die hoe dan ook een keer moet uitkomen. Voor dat moment ben ik heel bang.’

