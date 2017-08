De ultieme baan voor wie z’n bed niet uit wil: sex toy reviewer

Op zoek naar werk waarvoor je letterlijk je bed niet uit hoeft te komen? Dit is je kans. Er bestaat namelijk een baan als seksspeeltjesrecensent. Dé combinatie van geld en genot. Iets voor jou?

Naast seksspeeltjes mag je lingerie, spelletjes ‘en nog veel meer’ uittesten. Daarna beslis je of het product wat je hebt uitgetest ‘hot’ is en wat het zo mogelijk nog ‘hotter’ kan maken. Dit reviewen mag je trouwens gewoon lekker op je eigen slaapkamer doen. Wel moet je soms voor de camera een recensie filmen, maar dat kan dan weer op kantoor. Sign me up!

Naast de kans om de nieuwste dildo’s te testen krijg je een aardig salaris (30.000 euro per jaar), een ongelimiteerd aantal dagen verlof, toegang tot exclusieve feesten én korting op een fitnessabonnement. Wel moet je hiervoor verhuizen naar Londen. Is dit geen probleem en wil je deze droombaan? Dan kun je hier solliciteren.

