De VIVA Vagina-test: hoe staat het met jullie kennis over de vajayjay?

Gaat het over het Verenigd Koninkrijk, dan gaat het veelal over de Brexit. Behalve dat we nog steeds niet goed begrijpen waarom de Britten de Europese Unie willen verlaten, is er nog iets waar we met ons hoofd niet bij kunnen: meer dan de helft van de Britten weet niet uit welke verschillende delen het vrouwelijk geslachtsorgaan bestaat.

Yo Brexit, what do you know about my exit?

Dat bleek begin deze maand uit onderzoek van YouGov. Maar liefst 58% kon de opening van de plasbuis niet aanwijzen. Ook de schaamlippen bleken voor de Britten onbekend terrein: 47% had geen idee waar ze zitten. En de vagijn zelf? Maar liefst 52% ging ook hierbij de mist in.

Schokkende resultaten als je het ons vraagt. Zeker als je bedenkt dat 51% van de Britse bevolking een vrouw is. Hoe kunnen dan zo veel mensen het fout hebben? Voor VIVA reden genoeg om de straat op te gaan en aan wildvreemden te vragen of zij de verschillende onderdelen van het vrouwelijk geslachtsorgaan kunnen aanwijzen. En wat bleek uit deze snelle steekproef? In Nederland staan we er nog niet eens zo slecht voor!

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.