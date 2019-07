Denen moeten eerst in verplicht relatietherapie voordat ze in scheiding kunnen

Denemarken is op sociaal vlak een van de meest vooruitstrevende landen. Na de bevalling krijgen moeder en vader een jaar verlof en voor de kinderopvang hoef je je ook geen zorgen te maken: die is gratis. Het feit dat er in Denemarken ook een hoop mensen scheiden, maakt dat de regering daar nu een rol in wil gaan spelen.

Stellen die minderjarige kinderen hebben en besluiten om te gaan scheiden moeten nu namelijk verplicht drie maanden online relatietherapie volgen. Dat staat nogal haaks op hoe gemakkelijk het eerder in het Scandinavische land was om te breken met je partner. Alleen een online formulier invullen was afdoende.

Levenslessen pro scheiding

Omdat al die scheidingen de Deense lokale overheden veel geld kosten, betaalt de Deense regering de kosten voor de online therapie. Het gekke is alleen dat die therapie niet per se gericht is op het fixen van de liefdesrelatie. De koppels krijgen apart van elkaar 17 lessen over nare situaties die zich voor zullen gaan doen na de scheiding, en hoe daar goed mee om te gaan.

Koploper

Wellicht hoopt de regering stiekem dat een deel van de koppels na deze lessen besluit het samen toch nog een keer te proberen. In ieder geval wenst de Deense regering dat de scheiding zo gemakkelijker en met betere communicatie zal verlopen en dat dat ten goede zal komen aan de kinderen, en de stellen die gaan scheiden natuurlijk. Je zou het kunnen zien als bemoeienis, maar ook als een goede nieuwe vooruitstrevende maatregel.

Bron: Newsmonkey.be | Beeld: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.