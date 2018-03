Denk jij weleens aan iemand anders tijdens seks: da’s dus heel normaal

Schiet er soms iemand anders door je hoofd, terwijl je een potje ligt te seksen met je partner? Niet schrikken. Dat betekent niet dat je niet meer van je partner houdt of jullie seksleven niks voorstelt. Het is namelijk heel normaal.

Dat we aan iemand anders denken terwijl we met onze lief in bed liggen is misschien zelfs wel een goed teken. Het kan namelijk betekenen dat je té close bent met je partner. En het klinkt misschien gek, maar voor een goede ronde rampetampen is een beetje afstand van elkaar juist goed. Misschien dus dat we daarom (onbewust) aan iemand anders denken.

Maar weet ook: er is natuurlijk kans dat je partner ook weleens aan iemand anders denkt. Word daar nou niet direct onzeker van en schop hem of haar niet meteen de deur uit. Hecht er, net zoals bij jezelf, gewoonweg niet teveel waarde aan.

Bron Famme | Beeld Istock