Deze 3 sterrenbeelden verlangen naar extra bevestiging in hun relatie

Wanneer het op romantische relaties aankomt, verlangt iedereen naar iets anders. De een wil vooral spanning en avontuur, de ander snakt naar een veilige thuishaven en bevestiging alom. Qua bevestiging zoeken, voeren deze drie sterrenbeelden de lijst aan.

Als je een relatie hebt of date met een van de volgende sterrenbeelden is het handig om te weten dat je eigenlijk nooit genoeg complimenten kunt geven. Deze gevoelige tekens hebben die bevestiging regelmatig nodig.

Kreeft

Het is geen geheim dat Kreeft een van de gevoeligste sterrenbeelden van de dierenriem is. Kreeft verlangt naar een eeuwigdurende liefde, maar haar onzekerheden maken het soms moeilijk haar helemaal open te stellen voor een toekomstige partner. Als die er eenmaal is, wil ze veel bevestiging van zijn gevoelens. Houd er dus rekening mee dat dat een blijvend ding is in jullie relatie. In ruil daarvoor word je wel overspoeld met liefde, affectie én goed eten.

Vissen

Net als Kreeft is Vissen een gevoelig teken wiens stemming constant fluctueert. Die fluïditeit maakt Vissen creatief, maar kan er ook voor zorgen dat dit teken vaak het gevoel heeft ongeankerd rond te drijven. Daarom heeft Vissen veel aan een partner die regelmatig lieve, bevestigende woordjes fluistert. Als dit sterrenbeeld niet regelmatig bevestiging krijgt, checkt het (onbewust) uit.

Waterman

Als een van de vrije geesten in het sterrenstelsel verstopt Waterman zich nogal eens achter charme en positieve energie. Eenmaal verliefd wil Waterman z’n diepste emoties met een partner delen. Het enige probleem is dat mensen toelaten niet zo makkelijk voor hen is. Houd daarom je relatie met een Waterman stabiel. Jouw woorden kunnen dit sterrenbeeld het gevoel geven genoeg te zijn.

En ook als het sterrenbeeld van jouw lief toevallig niet in dit rijtje staat, is een compliment of een lief woordje op z’n tijd natuurlijk nooit weg. We kunnen nu immers allemaal wel wat extra liefde gebruiken.

