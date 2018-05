Deze Arabische namen zijn helemaal in

Emma, Tess, Sophie, Noah, Sem en Lucas, het zijn de meest populaire kindernamen in Nederland van afgelopen jaar. Al jaren wordt de top 10 voor zowel meisjes- als jongensnamen aangevoerd door korte, lekker Hollandse namen. Toch vindt er langzaamaan een verschuiving plaats. Arabische namen zijn steeds meer in opkomst.

Arabische namen

Zeggen wij Arabische namen, dan zeg jij Mohammed, Amira of Ibrahim. Deze namen behoren immers tot de meest gehoorde Arabische namen in Nederland. Maar, ook andere Arabische namen zijn in opkomst. Dit zijn de populairste Arabische namen van het moment.

Arabische namen voor meisjes

Noor Yarah Lina Salma Laila Hana Iman Shakira Aya Amira

Arabische namen voor jongens

Amir Anwar Zander Jamal Nadir Dani Rayan Zayn Faris Anass

Bron: SVB, BabyBites | Beeld: iStock