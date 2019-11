Deze dingen zouden we willen veranderen aan ons seksleven

De één mist de lust, de ander is het standaard riedeltje beu en weer een ander wil simpelweg vaker. We hebben een hoop op te merken over ons seksleven. Dit zijn de grootste struikelblokken.

Voor haar jaarlijkse seksonderzoek ondervroeg Christine le Duc 3.000 mensen uit Nederland en België over hun seksleven. De verschillen tussen de landen blijken groot. Waar 28 procent van de Nederlanders blij is met z’n seksleven, zijn onze zuiderburen een stuk minder content. Van hen vindt slechts 16 procent procent z’n seksleven iets om over naar huis te schrijven.

Het minst blij zijn de respondenten over de variatie in bed – hallo sekssleur. Ook het feit dat seksuele fantasieën niet worden waargemaakt en dat er te weinig gesekst wordt, stoot mensen tegen de borst.

We want more

Bovendien valt er nog wat te sleutelen aan de frequentie. Hoewel de helft van de ondervraagden dik tevreden is met hoe vaak ze seks hebben, zouden veel mensen best wat vaker willen. In Nederland zou 90 procent van der ondervraagden zelfs dagelijks seks willen hebben. Het grootste gedeelte hiervan is vrouw. (Wie zei er ook alweer dat vrouwen een minder hoog libido hebben?)

En weg is de aantrekkingskracht

Waar veel misgaat: 23 procent van de Nederlanders vindt zijn of haar sekspartner niet (meer) aantrekkelijk. Voor Belgen geldt dit zelfs voor meer dan 50 procent. Tja, da’s natuurlijk wel een dingetje.

Om de partner tussen de lakens toch te pleasen, worden er flink wat orgasmes gefaket. Ook hier geldt weer dat het in België slechter gesteld is: daar doet de helft van de vrouwen weleens alsof ze klaarkomt, tegenover een kwart van de Nederlandse vrouwen.

Maar het kan nog dramatischer: 4,5 procent van de Nederlanders in een relatie heeft zelfs helemaal geen seks meer. In België is dit maar liefst 20 procent.

Werk aan de winkel

Conclusie: er is werk aan de winkel. Blijf een beetje je best doen voor elkaar en práát. Verras elkaar, trek een leuke outfit aan in plaats van je standaard huisoutfit, en peil eens naar de ultieme fantasieën van je partner. Als we dit onderzoek mogen geloven, zouden daarmee al een hoop problemen opgelost zijn.

Tenzij je het natuurlijk allemaal wel prima vindt zoals het is. In dat geval: ga zo door!

