Déze emoji’s kun je het beste gebruiken als je wilt flirten

Een emoji zegt meer dan duizend woorden, toch? Dus waarom zoveel praten als je met één smiley duidelijk kunt maken wat je wilt? Flirten was nog nóóit zo makkelijk.

Zeker nu we allemaal massaal digitaal moeten sjansen.

Twijfel je nog? Nou, hier nog één belangrijke reden om emoji’s te gebruiken. Mensen die namelijk veel emoji’s gebruiken bij het appen zouden populairder zijn. En veel vaker op date gaan en meer seks hebben, als resultaat van die populariteit. Nou, als dat geen goede reden is om met knipogen en perziken te strooien…

De Knipoog 😉

Iedereen weet dat een knipoog flirterig is bedoeld. Het betekent eigenlijk met andere woorden: ‘Ik vind je leuk’. Het is dus een subtiele, maar bescheiden manier om te zeggen dat jij meer dan álleen vriendschap wilt.

De tong 😜 😝 😛

Je gebruikt deze emoji’s vooral om hem of haar te ‘teasen‘. Want hé, bij elk goed potje flirten hoort het plagen van je partner erbij. En die tong geeft je gesprek nét dat flirty randje. Zo laat je je crush niet alleen zien hoe graag je hem of haar wilt, maar ook je leuke karakter wordt belicht. Twee vliegen in één klap! Easy, toch?

De grijnzende smiley 😏

Flirten jullie er al helemaal lekker op los en zijn jullie toe aan de volgende stap? Maak dat dan duidelijk met deze emoji! De smiley met een grijnzende lach laat zien dat jij meer wilt dan álleen praten. It’s time for some action! 😏

De aubergine 🍆

Tja… Wat moet ik hierover zeggen ladies? De aubergine staat voor zijn piemel. Dus als hij deze stuurt, dan weet je wat hij wilt. En andersom natuurlijk ook 😉

De perzik 🍑

De perzik emoji staat voor billen. En eerlijk, wie houdt er niet van een mooie bilpartij?

Hartjesogen 😍

Alleen een ‘hartje emoji’ komt iets té heftig over. Gebruik daarom eerst de smiley met hartjesogen. Op deze manier laat je hem of haar op een subtiele manier weten hem of haar leuk te vinden.

Let’s get dirty 🔛🔝 🔜

Ben jij helemaal ready voor je crush, maar vind je het té awkward om te typen? Gebruik dan gewoon deze combi van emoji’s. Het betekent eigenlijk, binnenkort zit ik bovenop je! Kort maar krachtig, het is in ieder geval wel straight to the point. En eerlijk, mannen houden er wel van als een vrouw de leiding neemt.

Nog meer dirty talk 👅💧

Wil jij je partner op een subtiele manier laten weten dat jij klaar bent voor some action downunder. Stuur dan deze combi en ik garandeer je dat hij of zij meteen reageert en in de auto stapt richting jou. Een leuke avond gegarandeerd!

