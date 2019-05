Deze fouten kunnen we voorkomen tijdens de seks

Eigenlijk doen we allemaal maar wat als het op seks aankomt. Er bestaat namelijk geen handboek die je voorschrijft hoe je seks moet hebben en hoe het moet voelen. Maar dat betekent niet dat er geen fouten gemaakt kunnen worden in bed. Sterker nog, Brits onderzoek wijst uit dat vrouwen en mannen nog een hoop van elkaar kunnen leren. En dat begint met communiceren.

Waar wij vrouwen onze bedavontuurtjes eerder delen met onze vriendinnen dan met onze partner, scheppen mannen onder elkaar liever op over hun bedprestaties. Als we nou eens een keer open en eerlijk tegen elkaar zouden zijn, kunnen we een hoop frustraties en irritaties voorkomen.

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat we zouden willen dat onze partner deze fouten niet (meer) maakt tijdens de seks:

Geen voorspel doen en meteen aan het echte werk beginnen (penetratie). Als eerste klaarkomen. Onhandig zijn. Dirty talk, maar op een neerbuigende manier. Na de seks meteen afstandelijk doen. Meteen in slaap vallen na het orgasme. Nare opmerkingen maken over ons lichaam. Denken te weten wat wij willen. Onze lichaamstaal negeren en gewoon je eigen ding blijven doen. Het alleen maar fysiek houden en verder geen emotie tonen.

Dit is wat mannen beschouwen als onze grootste fouten tijdens de seks:

Niet laten merken dat we zin hebben. Seks met het licht uit. Een orgasme faken. Te veel praten tijdens de seks. Niet (genoeg) openstaan om nieuwe dingen te proberen tijdens de seks. Praten over wat onze ex deed in bed. Ons druk maken om onbelangrijke dingen op dat moment. Te timide en voorzichtig in bed. Denken dat mannen altijd seks willen. Te veel bezig zijn met hoe we eruit zien.

