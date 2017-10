Deze manier van vreemdgaan komt het meest voor

Als je aan vreemdgaan denkt, denk je al snel aan stiekeme zoen- en sekspartijen. Maar wat blijkt? De meest voorkomende manier van vreemdgaan, is juist níét fysiek.

Onderzoek wijst uit dat emotionele affaires een stuk vaker voorkomen dan seksuele verhoudingen. ‘Zo’n 45 procent van de mannen en 35 procent van de vrouwen geeft toe ooit een emotionele affaire te hebben gehad. Het aantal seksuele affaires ligt zo’n 20 procent lager,’ meldt The Independent. Het zou vooral gaan om connecties die beginnen als vriendschap en doorgroeien in meer dan dat.

Logische verklaring

Je zou misschien denken dat een slippertje sneller gemaakt is, maar toch is een emotionele affaire logisch te verklaren. Zodra je met iemand zoent of seks met iemand heeft is er geen twijfel meer over mogelijk; dan ben je vreemdgegaan. Als je een connectie met iemand voelt en er verder niets mee doet, is dat een stuk minder definitief. Psycholoog Lynn Saladino legt aan The Independent uit: ‘Bij dagelijkse taken zetten we vaak onze emotionele behoeftes aan de kant. We zien onze partner als een persoon die ons helpt taken en verplichtingen uit te voeren en niet meer als een emotioneel wezen. Als dit gebeurt is het verleidelijk om deze support ergens anders te zoeken.’

Bron Cosmopolitan / The Independent | Beeld Sanoma Beeldbank