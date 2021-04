Deze onrealistische verwachtingen over de liefde bezorgden romcoms ons

‘It wasn’t over! It still isn’t over!’ De kans is groot dat jij direct weet uit welke filmscène deze zin komt. Juist: The Notebook. Enigszins jammer dat jouw vlam een stuk minder romantisch reageerde toen je plots voor zijn deur stond na jullie break-up. Leuk en aardig die romcoms, maar goed voor ons liefdesleven zijn ze allerminst.

Voor een beetje zwijmelen tijdens een filmavond, dromen over de liefde of even je eigen misere vergeten zijn romantische komedies ideaal. Maar het is wel handig om ze niet als leidraad voor je eigen leven te nemen, want de films schepen je op met een onrealistisch beeld over de liefde. En ja, daar ben ook ík het slachtoffer van.

Onrealistisch beeld

Want hoe leuk de films ook zijn, ze hebben de hopeloze romanticus in mij aangewakkerd. Terwijl ik dondersgoed weet dat het liefdesleven niet altijd over rozen gaat, verwacht ik stiekem wel dat the one met een bos rozen op komt dagen en ik hem in de armen val. Happy end, eind goed al goed. Herkenbaar? Dan herken je deze dingen vast ook:

The end

Het samenzijn is het einddoel. Dat er daarna ruzies, onenigheid, sleur of een verminderde seksdrive om de hoek komen kijken, wordt in de meeste romcoms niet getoond. Wanneer je dus in een dip zit in je relatie, vrees je al gauw dat het einde nadert. Terwijl een beetje goeie relatie zulke dingen prima overleeft, en het juist heel normaal is dat je ruzie hebt.

Regen

Zodra het regent, komt het goed. In de meeste romantische films gaan heftige emoties of de belangrijkste gesprekken gepaard met regen. Dus zodra het met bakken uit de hemel valt en je een ruzie hebt gehad, verwacht je onbewust haast dat je partner door de regen naar je toe komt fietsen om je een kus te geven en te zeggen dat hij of zij die gemene woorden niet meende.

Seks is mooi

Seks is mooi. Flink zweten tijdens een feestje in bed, dat zit er niet bij in de meeste romcoms. Om over ongemakkelijke momenten in bed, onzekerheden of uitgelopen mascara maar te zwijgen. Dus wanneer je onverhoopt in de spiegel kijkt en schrikt van je ontplofte haardos na de seks; we feel you. Maar eigenlijk is het gewoon een teken dat je hebt genoten. Als je haar nog keurig zit en je geen druppeltje zweet bent verloren, pas dán is het tijd om je zorgen te maken.

Uiting van liefde

Mensen verklaren je op zeer romantische en grootste manier de liefde na een paar dates. Non, nein, nee. Ook dat is in de meeste gevallen niet waar. In films storten ze hun hart uit, overladen ze je met bonbons en de liefste woorden, terwijl het in de realiteit soms gewoon een kort gesprekje is. ‘Ik kan mijn leven niet leven zonder jou’, da’s een zin die je in ’t echte leven niet snel te horen krijgt na de tweede date. En ja, stiekem verwachten we dat wel.

