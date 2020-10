Déze simpele truc laat je sneller en makkelijker klaarkomen dan óóit

Heb jij tijdens de seks soms moeite om klaar te komen? Dat is vanaf nu verleden tijd! Want met deze simpele truc kom jij makkelijker en sneller dan óóit klaar! Enne, je zult ons hierna heel dankbaar wezen.

Slaaplekker

Sokken in bed worden gezien als een van de grootste afknappers, maar uit onderzoek van de Universiteit van Groningen blijkt dat sokken een groot voordeel met zich meebrengen. Namelijk: je gaat er veel beter van slapen! Warme voeten bevorderen de bloedsomloop. En als de bloedvaten verwijden, krijgen de hersenen een seintje dat het tijd is om te slapen. Wat goeeeéd!

Va-va-voom in de bedroom

Maar nu blijkt dat dat niet het enige voordeel is van die lelijke sokken! Het dragen van sokken in bed vergroot namelijk ook de kans op een orgasme! Uit onderzoek is gebleken dat stellen die seks zonder sokken hadden maar slechts 50 procent van de stellen een orgasme kreeg. En je raadt het al: stellen mét sokken hadden maar liefst de 80 procent bereikt. Hoe dat kan? Heel simpel, het dragen van sokken geeft je een veilig en kalmerend gevoel waardoor je sneller klaarkomt.

Trek vanaf nu maar die foute sokken aan in slaapkamer, it’s time for some fun!

Bron: Metrotime.be | Beeld: iStock

