Fabels en facts: déze soa’s komen het meest voor en zo voorkom je ze

Misschien niet het meest sexy onderwerp, maar wél belangrijk. Helaas komen geslachtsziektes nog te vaak voor. Weet daarom goed wat de fabels zijn en weet hoé je een soa voorkomt. Stay safe en onthoud: voorkomen is beter dan genezen.

Meest voorkomend

Soa is een afkorting voor seksueel overdraagbare aandoening, oftewel: geslachtsziekte. Uit onderzoek blijkt dat chlamydia de meest voorkomende soa onder hetero’s is. Loop je er te lang mee rond? Dan bestaat er een kans dat je onderbuik- of bekkenontsteking krijgt waar je zelfs onvruchtbaar van kan worden. Chlamydia is zeker niet de enige sneaky b*tch. Ook gonorroe, hepatitis B, syfilis en hiv komen vaak voor.

Help deze fabels de wereld uit

Het is complete nonsens dat wanneer een man niet klaarkomt tijdens (onveilige) seks, er geen risico is op een soa. Het risico is er namelijk al tijdens de penetratie. En zelfs daarvoor kan alleen al door voorvocht of vaginaal vocht bacteriën worden overgedragen. Chlamydia en gonorroe zijn soa’s die behoorlijk besmettelijk zijn: ze kunnen zelfs overgedragen worden als de penis langs de vagina of anus van de ander wrijft.

Dat je van orale seks geen soa kunt krijgen is een ander fabel dat regelrecht in de prullenbak moet verdwijnen. Want weet: óók door pijpen en beffen kun je een soa oplopen. De kans is dan weliswaar kleiner dan door penetratie, maar dan nog is het mogelijk.

Maak jezelf niet wijs dat je geen soa kunt hebben wanneer je niet (meteen) klachten hebt. Klachten komen vaak pas later en zelfs dan kun je een soa hebben zonder iets te merken. Een voorbeeld hiervan is chlamydia. De helft van de mannen merkt na het oplopen van deze soa niets en ook vrouwen hebben vaak (in het begin) vrijwel niets in de gaten.

Neem het zekere voor het onzekere

De beste manier om een soa te voorkomen is – very easy: doe het veilig. Pas wanneer je 100 procent zeker weet dat jij en (seks)partner geen soa hebben kun je het rubbertje achterwegen laten.

Onveilige seks gehad? Er is maar één manier om uit te sluiten dat je soa-vrij bent: testen, testen, testen! En dan hebben we het niet over de coronatest (flauw). In Nederland kan een soa-test op verschillende manieren gedaan worden. Via reguliere zorg zoals bij de huisarts of de soa-poli van de GGD. Ook kun je gemakkelijk online testen bestellen. Is de uitkomst positief? Laat je behandelen en waarschuw altijd (!) je bedpartners. Dit kan gênant zijn, dat snappen we. Er bestaat een anonieme manier: partnerwaarschuwing.nl.

Bron: Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2019, RIVM | Tekst: Sien Boonen