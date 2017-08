Deze tampon kan je 12 uur lang dragen, ook tijdens de seks

Ongesteldheid en seks: het is niet de beste combinatie. Naast dat sommige vrouwen last hebben van krampen of het gewoon niet fijn vinden, vindt niet iedereen het even hygiënisch. Er bestaat nu een tampon die je kunt blijven dragen tijdens een vrijpartij waardoor het in ieder geval geen kliederboel wordt.

We hebben het over de Flex Tampon. Deze tampon is bedacht door The Flex Company.

De Flex Tampon is een soort ring met daarin een zacht materiaal dat het bloed opvangt. De ring is flexibel waardoor je er geen last van hebt en ‘ie heerlijk zou zitten. Doordat de tampon zo flexibel is kan er naar verluidt ‘makkelijk’ een penis bij en kan je ‘m dus blijven dragen tijdens het seksen.

Twaalf uur lang

Daarnaast kan je de tampon maar liefst twaalf uur lang dragen, wat in sommige gevallen (bijvoorbeeld op een festival, boot of een andere plek waar toiletten vaak beperkt of niet hygiënisch zijn) goed van pas komt. Ook zou je met de tampon kunnen rennen, dansen, springen, zwemmen en badderen zonder lekken en werden er geen chemicaliën gebruikt om de Flex Tampon te maken.

De tampon zelf uitproberen? Je bestelt ‘m hier.

