Wil je je relatie een beetje leuk houden? Dan is het belangrijk dat jullie twee dingen goed samen doen: praten en seksen. En ja, ook praten óver seks.

Het Amerikaanse Kinsey-instituut deed onlangs onderzoek naar de tevredenheid van stellen over hun seksleven. Een half jaar na het begin van de relatie is dat percentage nog vrij hoog: 83 procent is blij met de prestaties in bed. Maar bij stellen die langer bij elkaar zijn neemt die tevredenheid snel af naar 43 procent van de vrouwen en 55 procent onder de mannen.

Gemiddelde bedprestaties

De tevreden stellen halen het gemiddelde van twee keer per week, waar de ontevreden koppels blijven steken op twee keer per maand. Wat partners die regelmatig met elkaar het bed in duiken gemeen hebben is dat ze goed met elkaar praten. Ze durven elkaar in bed duidelijk te maken wat hun wensen zijn, maar ook in het dagelijks leven lukt het ze om aan te geven wat ze willen.

Poetsen

Relatie-expert John Gottman doet al jaren onderzoek naar het geheim van een gelukkige relatie. Ook hij geeft aan dat de sleutel ligt bij praten. Een gelukkig stel werkt actief aan hun vriendschap. Én ze besteden daarnaast veel aandacht aan seks en romantiek. Dus niet (alleen maar) lullen, maar (ook) poetsen!

Bron Famme | Beeld iStock