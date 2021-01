Deze twee woorden zouden koppels volgens een sekstherapeut vaker moeten gebruiken

Communiceren is heel belangrijk in een relatie, dat weten we nu ondertussen wel. Toch zouden koppels deze woorden vooral nóg wat vaker mogen gebruiken. Binnen én buiten de slaapkamer, als we een sekstherapeut mogen geloven.

Rosara Torrisi, PhD aan het Long Island Institute of Sex Therapy, laat weten aan PureWow dat ze koppels vaker ‘misschien’ en ‘compersie’ wil laten zeggen.

Woorden koppels

‘Misschien’ klinkt een beetje onzeker, maar het kan er juist voor zorgen dat je de optie open laat voor nieuwe gesprekken én mogelijkheden. Neem het voorbeeld van wat rollenspel in de slaapkamer. ‘Door te zeggen “Nooit, op geen enkele manier!” sluit je je partner af en sluit je potentieel plezier en groei buiten’, aldus Dr. Torrisi. Terwijl het woord ‘misschien’ kan een gesprek aanmoedigen om te ontdekken wáárom je partner dit nu zo graag wil. Dan kun je uiteindelijk nog bepalen dat het niks voor je is, maar komen jullie wellicht wel tot andere, nieuwe ontdekkingen.

Good for you

Compersie is een woord dat we in het Nederlands misschien niet helemaal kennen. Eigenlijk betekent het het tegenovergestelde van jaloezie: het gaat over het voelen van liefde voor je partner terwijl ze van iets of iemand anders genieten. De term wordt vaak gebruikt bij polyamoreuze koppels, maar ook in een monogame relatie kun je dit toepassen. ‘We ervaren vaak compersie met onze partners wanneer ze tijd doorbrengen met hun beste vriend(in) of als ze stralen van opwinding na het winnen van een belangrijke wedstrijd’, vervolgt Dr. Torrisi. Dit gevoel van vreugde komt dan heel natuurlijk, maar kun je ook leren te ontwikkelen. Zo ben je uiteindelijk beiden gelukkiger.

Niet zeggen

Ook zijn er woorden die je beter achterwege kan laten. ‘Altijd en nooit zijn barrièrewoorden’, zegt Dr. Torrisi, eraan toevoegend dat ‘ze geen diepere en rijkere communicatie mogelijk maken.’ En ga maar eens na bij jezelf. ‘Ik ben hier áltijd alles aan het doen en jij doet nóóit wat.’ Klinkt niet heel gezellig, toch? Die termen geven nu niet echt ruimte voor groei en zullen zelfs eerder zorgen voor ruzie. Oeps. Wat dan wel? Uitleggen waarom wat de ander doet voor jou niet werkt en hoe je dit dan zou willen veranderen. Werkt stukken beter.

Bron: PureWow | Beeld: Unsplash