Heet concept: deze webshop bezorgt seksspeeltjes binnen een uur thuis

In coronatijden zijn we veel op onszelf aangewezen. Avondjes in de kroeg zijn vervangen door avondjes op de bank, en gezelligheid met vrienden is veranderd naar Zoomgesprekken. Als single is het helemaal afzien, maar daar heeft de webshop Goedekopekutspullen.nl iets op gevonden.

Allereerst even hulde voor de naam. Waarom moeilijk doen als je makkelijk kunt doen? Juist? Deze Amsterdamse webwinkel levert hete diensten; want ze leveren seksspeeltjes aan huis. Binnen een uur nadat je je bestelling geplaatst hebt, that is.

Direct van bil

Als je in de stemming bent om jezelf of een ander te bevredigen met een speeltje, wil je niet dagen wachten. Het liefst wil je natuurlijk direct van bil. Dat snappen de bedenkers van de webshop maar al te goed, wat dan ook de drijfveer achter hun snelle service is.

Seksspeeltjes snelservice

Inwoners van Amsterdam, Amstelveen en Muiden hebben geluk: want zij kunnen van vrijdagavond tot en met zondagavond gebruik maken van deze snelservice. Het is vooralsnog een tijdelijke test, maar als het bevalt is deze seksspeeltjes snelservice een blijvertje in de Randstad.

Taboe doorbreken

Woordvoerder Mark Beuving vertelt aan het Parool: ‘Met onze winkel, de manier waarop we communiceren en nu ook deze bezorgtest willen we het taboe op sekstoys slechten. Waarom zou je er ingewikkeld over doen dat je seksspeeltjes koopt? De halve straat doet het!’

Bron: Parool | Beeld: Getty