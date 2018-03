Deze yogaposities verbeteren je seksleven

Als er één sport is die heel sexy is dan is dat natuurlijk yoga. Het verbetert je flexibiliteit, verhoogt je bloedtoevoer en opent je hart. Allemaal voordelen die van pas komen tijdens een stoeipartij tussen de lakens. De volgende posities geven jouw seksleven een enorme boost.

Tekst LotteLust | Beeld Shutterstock

Cat Cow

Deze positie versterkt de spieren die samentrekken wanneer je klaarkomt. Een goede reden om deze positie vaker aan te nemen, nietwaar? Ga op je handen en knieën zitten, houd je schouders recht boven je polsen en je heupen recht boven je knieën. Adem diep in terwijl je je rug langzaam buigt. Til je borst omhoog en strek je rug lang terwijl je met je achterwerk naar het plafond wijst. Adem nog een keer diep in en maak je rug zo hol mogelijk. Adem vervolgens uit terwijl je je rug nu juist bol maakt. Herhaal dit een paar keer en probeer iedere keer iets verder uit te rekken. Met deze oefeningen maak je je vaginaspieren ook sterker.

Brug

De brug is een eenvoudige manier om je heupspieren goed te stretchen! Ga op je rug liggen en plaats je voeten zo dicht mogelijk achter je billen. Adem diep in en duw je armen en hielen in je yogamat. Breng je heupen zo ver mogelijk richting het plafond. Het is belangrijk dat je je voeten recht houdt terwijl je dit doet. Breng vervolgens je schouderbladen naar elkaar toe en druk je borst zo ver mogelijk tegen je kin. Strengel je handen onder je rug in elkaar en houd deze positie een minuut aan. Je kunt deze positie beschouwen als warming up voor als je on top gaat. Soepele bewegingen à la Shakira gegarandeerd! Met deze tips word je ook beter on top .

Cobra