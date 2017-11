Dicktastic! 3x een lofzang voor de penis

Kort, dik, krom, paars: eerlijk is eerlijk, er zitten exemplaren tussen die onze giechelspier triggeren. Maar zolang je weet wat je in huis haalt, is er voor elk maatje wat te zeggen. Daarom: 3x een lofzang voor de penis.

De Lange

Dit is de olifant in de kamer onder de piemels. Je kunt er gewoonweg niet omheen, aangezien hij een nogal majestueuze entree maakt met z’n achttienplus centimeters. Zo groot, zo mannelijk, zo begerenswaardig. Werkelijk een prachtexemplaar. En vervolgens trek je ietwat wit weg en vraag je je af: waar láát ik het? Want: ernstig kokhalsgevaar bij al te enthousiast oraal verkeer en pijn bij al te enthousiast geslachtelijk verkeer. Goed voorspel is bij een lange essentieel, want door ontspanning kantelt de baarmoeder zodat je de grootte goed kunt opvangen. Bij het aftrekken en pijpen van een lange kun je hem het beste met twee handen bij de basis beetpakken voor extra genot. Een lekker standje met meer controle voor jou, is als jij bovenop zit. En doet het toch pijn, let dan goed op je ademhaling. Ontspan, en maak je buik bol bij het inademen.

De Kromme

Fascinerend, wilskrachtig en ontzettend geestig. En omdat hij bovendien een stuk exclusiever is dan zijn doorsnee collegae, is hij de Birkin Bag onder de piemels. Ja, met een kromme kun je thuiskomen. Kijk dan hoe hij met cobra-allure opstijgt, blij als hij is om je te zien. En dan, ineens: die bocht naar links of rechts. Je reinste standup comedy. Wij zijn fan. Daarbij: de kromme pakt tenminste nog wat hoekjes mee die anderen onafgestoft laten. Het is met een kromme even zoeken naar de juiste posities, maar dat moet uiteindelijk geen problemen opleveren. Het ligt er een beetje aan hoe hij staat: als hij afbuigt richting buik heb je een ideale penis voor je G-spot gevonden.

De Korte

De Korte kent twee eigenaren: de Calimero en de Napoléon. De Calimero heeft een soms aangeboren, maar meestal aangepraat minderwaardigheidscomplex. Iets met douchen na voetbal, waarna hij zich jammerlijk berust in zijn kleine lot. De Napoléon ziet gelukkig nooit problemen, alleen uitdagingen. Met zijn vurige geldingsdrang stort hij zich op alle andere kenmerken van goed minnaarschap. Hij is meestal niet alleen vingervlug, maar ook rap van tong op de juiste momenten. Nee, met een korte Napoléon zit je zeker niet verkeerd.