Die Summer of Love wordt misschien wat braver: ‘Vrienden boven seks’

Waar de verwachtingen hooggespannen zijn voor een weergaloze Summer of Love, blijkt nu uit onderzoek dat Nederlandse studenten daar niet zo op zitten te wachten. Vijfhonderd van hen werden ondervraagd en die gaven aan dat een gezellige zomer met veel lol en vrienden veel belangrijker is. Liefde wordt niet achtergesteld, maar de behoefte aan sociale contacten is dus groter dan de behoefte aan seks.

StudeerSnel deed in samenwerking met datingapp Breeze onderzoek naar dating voor, tijdens en na coronatijd. Ze vroegen vijfhonderd Nederlandse studenten: wordt het een zomer vol liefde en seks? En dat blijkt dus wel mee te vallen.

‘Bravere Summer of Love dan verwacht’

Millenial psychologe Iris van der Steen verklaart tegenover Studeersnel: ‘Tijdens de pandemie hebben veel mensen gemerkt hoe belangrijk sociale contacten voor hen zijn. En ondanks dat veel jongeren zin hebben in de gezelligheid van feestjes en festivals, merk je dat ook bij hen de nadruk meer is komen te liggen op betekenisvolle relaties. Grote kans dat de Summer of Love dan ook wat braver zal verlopen dan verwacht.’

Dating tijdens corona

Tijdens corona werd er toch nog wel gedate. 52 procent van de ondervraagden is op een date geweest. De afspraakjes vonden dan vaak plaats bij iemand thuis (62 procent) of in de natuur (56 procent). Veel meer was er natuurlijk ook niet te doen. Maar nu wel weer: dus date er op los, maar denk vooral aan het belang van hechte vriendschappen. Als we een ding geleerd hebben de aflopen tijd, is het wel dat we níets voor lief moeten nemen.

Bron: StudeerSnel