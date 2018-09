Diep diep hoera! Deze tips helpen je met vaginaal klaarkomen

Dé toverknop voor een vrouwelijk orgasme is en blijft natuurlijk de clitoris. Toch kan 25 procent van de vrouwen ook vaginaal klaarkomen. Proberen? Deze tips helpen je richting hoogtepunt.

Tekst: Kimberly Palmaccio

Lapdance met benefits

De clitoris is in klaarkomland maar het topje van de ijsberg. Sommige lucky ladies beleven het hoogste genot door louter penetratie (iets met een triljoen zenuwuiteinden die daar samenkomen én een G-spot). Dit standje kan de kans hierop vergroten. Klim op zijn schoot en laat je knieën rusten op het bed/vloer/keukeneiland. Voorkom dat je uit balans raakt door je vast te houden aan zijn schouders. Terwijl je hem diep in de ogen kijkt, laat je je langzaam zakken op zijn manhood. Voor optimale stimulatie van de G-spot leun je een beetje naar achteren. Beweeg op en neer en bepaal zelf diepte en tempo. Zo heb je het heft volledig in handen.

Doggy all the way

Men neme de doggy, maar dan doorgezakt. In plaats van te leunen op je handen, leun je op je ellebogen. Dankzij deze hoek worden de binnenwand van de vagina en de G-spot op en top geraakt. Goed om te bedenken: omdat de man op deze manier heel diep kan penetreren, werkt dit standje niet voor iedere vrouw. Tast dus af wat je lekker vindt en blijf communiceren. Tip: gooi je handen in de strijd voor wat clitorale stimulatie. Ook dient dit standje perfect voor anaal genot – mocht je dat willen. Liever niet anaal gevisiteerd worden? Zeg dat dan van tevóren. Dat voorkomt onpraktische situaties, zullen we maar zeggen.

Ouderwets geil

Missionaris saai? No way Jose! Met dit standje ben je – met een beetje geluk – een kwartiertje verwijderd van een vaginaal orgasme. Ben je lenig uitgevallen? Gooi dan je benen in je nek. Op die manier kan de man in kwestie diep penetreren, waardoor hij je G-spot nóg beter bereikt. Iets minder flex? Dan kan een kussen onder je billen meer feeling geven. En eh… vergeet niet elkaar aan te kijken/te zoenen/af te tasten. Dat laat de geile gemoedstoestand groeien.

Oh my G

On top, een bekend en geliefd standje onder seksueel actief Nederland en tevens een van de beste om je G-spot te stimuleren omdat je kunt bepalen hoe diep en snel de penetratie gaat. Speel ondertussen met je borsten en/of prikkel je clitoris voor extra genot. Zo kom je stukken sneller tot een hoogtepunt.

Pik die move

Geen penis in het spel? Ook ‘handmatig’ kun je vaginaal klaarkomen. Leg je handpalm (of die van je partner) op je vulva en breng een vinger naar binnen die je richting je schaambeen krult. Al op zo’n drie tot vijf centimeter in je vagina – dichterbij dan je misschien zou denken – vind je een sponsachtige zwelling. Die zit aan de binnenkant van je buik en voelt wat ribbeliger aan. Stimuleer dit stukje genot met een ‘kom-hier-beweging’. Neem de tijd, experimenteer, focus je niet op het orgasme, maar geníét.

Lessen tussen de lakens komt uit VIVA 36-2018. Deze editie ligt t/m 11 september in de winkel of kun je hieronder online bestellen.