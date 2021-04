Dit zijn de 7 dingen die je nog niet over doggy style wist

Doggy style is misschien een van de meest bekendste standjes, maar veel feitjes over dit standje weten de meeste mensen eigenlijk niet. Wist jij deze dingen al?

1. Je kan zo makkelijk aan de G-spot

Doggy style is het perfecte standje om de fameuze G-spot te stimuleren. Daarnaast is het bij veel stelletjes een geliefd standje omdat de man lekker diep kan penetreren.

2. Het is al een héél oud standje

De doggy style komt al voor in de kunst en literatuur van de Grieken en Romeinen. De Romeinse filosoof Lucretius verkondigde zelfs dat het standje de vruchtbaarheid stimuleert.

3. Heel veel liedjes verwijzen naar dit seksstandje

Zo komt doggy style aan bod in het liedje P.I.M.P. van 50 cent en ook in The Bad Touch van The Bloodhound Gang.

4. Ook dieren doen het graag doggy style

Veel dieren doen het ook doggy style. Bijvoorbeeld paarden, olifanten en natuurlijk honden. Walvissen, dolfijnen en spinnen doen dit seksstandje echter niet. Chimpansees en andere apen wisselen blijkbaar graag af. Zo veel verschillen we dan toch niet met onze voorgangers.

5. Doggy style hoeft niet enkel vaginaal

Op z’n hondjes hoeft niet altijd vaginale seks te betekenen. Ook langs de achterdeur of cunnilingus wordt gelinkt met dit seksstandje.

6. Veel mensen hebben dit standje nog nooit geprobeerd

The National Survey of Family Growth kwam tot deze conclusie, hoewel wij het ons niet voor kunnen stellen. Slechts 44% van de mannen en 36% van de vrouwen zou het seksstandje al eens geprobeerd hebben. Moeilijk te geloven, toch?

7. Het is het favoriete standje van veel mannen

Volgens Woman’s Health blijkt op z’n hondjes het favoriete seksstandje te zijn van veel mannen. Ze vinden het zelfs beter dan de missionarishouding wat uit een vorige onderzoek als grote winnaar uit de bus kwam

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Flair | Beeld: Getty