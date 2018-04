Door deze dingen in de ochtend te doen worden jij en je partner gelukkiger

De ochtend is vaak niet het moment waar we volop de tijd voor elkaar nemen. De kinderen moeten naar school, je hebt een belangrijke afspraak of je moet simpelweg gewoon op tijd op je werk zijn. Kortom, voor romantiek is er niet bepaald veel ruimte. En dat terwijl het je relatie juist een enorme boost kan geven.

Na een drukke werkdag belanden we ’s avonds vaak bekaf aan de eettafel of ploffen we neer op de bank om vervolgens elkaars dag te bespreken. Je kijkt nog even een serie, leest nog even de krant en voor je het weet is het alweer tijd om jezelf van de bank naar het bed te verplaatsen. Niet enorm spannend voor je relatie. Extra belangrijk om de dag voortaan dus al te beginnen met dingen die je relatie onwijs ten goede doen. Komen ze!

1. Sta rond hetzelfde tijdstip op

Stapt de een uit bed wanneer de wekker gaat en blijft de ander nog ‘even een halfuurtje’ liggen? Eeuwig zonde. Door allebei tegelijkertijd op te staan, heb je ook in de ochtend meer tijd om samen door te brengen.

2. Probeer je telefoon even te laten voor wat ie is

De hele dag zijn we al druk in de weer met onze telefoon, dus laat ‘m in de ochtend gewoon even met rust. Deze tijd kun je immers beter besteden aan je partner. Vertel elkaar wat je die dag gaat doen of neem nog even een aantal dingen door, maar laat je telefoon er in ieder geval buiten.

3. Lach naar en met elkaar

Ook al ben je nog zo cranky in de ochtend, laat je partner altijd even je glimlach zien. We worden hier niet alleen gelukkiger van, het is ook nog eens een fijn begin van de dag. Hoe chagrijnig je misschien ook bent…

4. Maak oogcontact tijdens het tanden poetsen

Eh ja, dit vonden wij ook een opvallende. Maar het blijkt dat lang oogcontact zorgt voor een hoger level aan intimiteit tussen jou en je geliefde. En wanneer je met je tandenborstel in de weer bent (en dus niet kunt praten), kun je hier toch mooi even gebruik van maken.

5. Nuttig je ontbijtje samen

Vaak zijn we in de ochtend zo gehaast, dat we ons ontbijt maar in de auto of op werk eten. Is niet bepaald bevorderlijk voor jezelf, maar ook zeker niet voor je relatie. Sta voortaan een halfuur eerder op en ontbijt gewoon lekker samen. Een lekker begin van de dag en de ultieme quality time voor in de ochtend.

6. Kus en knuffel elkaar voordat je weggaat

Niets zo fijn als wat intimiteit in de ochtend. En zeg nou eerlijk: van een goede zoen en knuffel heb je er natuurlijk nooit genoeg.

7. Verdeel de taken

Terwijl hij de vaat inruimt, pak jij de tasjes van de kinderen in. En zo heb je nog een aantal klusjes die jullie van tevoren kunnen verdelen, zodat jullie tijd voor elkaar overhouden. En nog een pluspunt: op deze manier vermijden jullie irritaties omdat jullie elkaar in de weg lopen.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock