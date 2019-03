Erotisch verhaal: ‘Abrupt rukte hij de stropdas van mijn ogen en we neukten alsof het de laatste keer kon zijn’

Iedere week op VIVA.nl: een dirty little secret, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: harde en tedere donderdagavondseks met een verboden lover.

‘Door zijn stropdas – die hij voor mijn ogen had gebonden – zag ik niets van wat hij aan het doen was. Alles werd zwart voor mijn ogen. Maar mijn zintuigen werden hierdoor extra geprikkeld en ik voelde hoe zijn warme adem over mijn naakte lichaam gleed. Mijn polsen knelden in zijn strakke leren riem. Ik probeerde me los te wringen, maar diep vanbinnen wist ik dat dit toch niet zou lukken. Toen was het stil. Ik spitste mijn oren om te ontdekken of ik kon horen waar hij mee bezig was. Ik werd gek van nieuwsgierigheid tot ik opeens warm kaarsvet over mijn tepels voelde vallen…

Het was klokslag acht uur. Donderdagavond. Onze avond. Want het is de enige avond dat we samen kunnen zijn. Ik voel mij schuldig, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik wil hem, dus ik kan het niet laten. Ik weet dat dit niet kan. Dat het ooit de laatste keer moet zijn, maar ik kan het niet stoppen. Hij is een drugs voor mij waaraan ik ontzettend verslaafd ben. Thuis keek ik nog een keer in de spiegel en vertrok toen met de metro naar zijn studio in Amsterdam-Zuidoost.

Ik drukte op de deurbel en daar stond hij, woest aantrekkelijk. Zijn lange, bruine haren zaten warrig in een knotje en hij droeg enkel een lichte jeans. Hij leunde nonchalant tegen de deur en gebaarde dat ik na binnen moest komen. Ik liep op hem af en kon me niet inhouden om hem te omhelzen. Zijn sterke armen tilden mij op en binnen no-time lagen we samen op zijn bed. Zijn lippen in mijn nek en zijn grote mannenhanden om mijn middel. Ik keek hem ondeugend aan. Hij mocht deze avond de controle over mij nemen. Hij mocht mij domineren.

Hij beet op zijn onderlip toen hij voelde hoe nat ik was. Zijn pik was hard. Heel hard. Hij keek me doordringend aan terwijl hij zichzelf streelde. Nu werd ik nog gretiger. Maar ik moest wachten. Shit. Hij hield me stevig vast, bond zijn stropdas voor mijn ogen en maakte mijn polsen met zijn leren riem vast aan zijn bed. Nu had hij de complete macht over mij. Daar hou ik van.

Ik zag niets maar voelde hoe het kaarsvet over mijn tepels droop. Hoe de warmte de controle over mijn lichaam nam. Ik voelde hoe natter en natter ik van deze onmacht werd. Om te weten dat hij mij beminde. Ik wilde hem zien en werd gek van verlangen. Mijn polsen knelde maar ik wilde dit. Eindelijk voelde ik zijn stijve pik tussen mijn benen. Dit was het moment waar ik op wachtte. We lieten ons gaan en ik voelde elke centimeter van hem naar binnen en weer naar buiten glijden.

Abrupt rukte hij de stropdas van mijn ogen en we neukten alsof het de laatste keer kon zijn. Alsof we na deze keer elkaar nooit meer zouden kunnen zien. Elkaar nooit meer zouden kunnen voelen, kunnen proeven. Misschien is het wel zo. Want het kan echt niet wat wij doen. Ik keek naar boven en zag op het kastje tegenover zijn bed een foto staan waarop hij met zijn vriendin stond. Even vroeg ik me af hoe lang dit nog zou doorgaan. Hoelang houden we dit nog vol? Hoeveel donderdagvonden zullen er nog volgen?

Ik sloot mijn ogen en probeerde het te vergeten. Ik knipperde met mijn ogen. Hij hing boven me en greep naar mijn keel. Hard en teder tegelijk. Hij stootte zijn laatste harde stoot en beiden verloren we ons volledig in het moment van overgaven. Heel even was ik door mijn orgasme van de wereld. In de verte hoorde ik zijn kreun. Ik kroop dicht tegen hem aan. Nog even genieten, nog heel even. Hierna moest ik weer een week wachten.’

