Dirty Little Secret: ‘Het eerste rollenspel was voor mij echt thuiskomen’

Dirty Little Secret: voorliefde voor BDSM.

‘Mijn relaties liepen altijd stuk op hetzelfde: van een leven lang vanilleseks zou ik doodongelukkig worden. Ik besloot mijn gevoelens te gaan onderzoeken. De Fifty Shades of Grey-boeken waren een trigger. Ik dacht: ik ben bijna 40, hoe lang ga ik dit nog ontkennen? In die periode had ik een relatie. Mijn partner had er niet zoveel mee, maar wilde het wel voor mij doen. Het eerste rollenspel was voor mij echt thuiskomen. Ik werd geslagen en vastgebonden, een intens en pijnlijk spel, maar ik genoot. Ook mijn partner vond het leuker dan hij had verwacht, waarschijnlijk was het een kant die hij niet van zichzelf kende. De volgende dag was ik bont en blauw doordat hij me hard met zijn riem had geslagen. Een paar maanden later ging deze relatie alsnog uit, maar ik wist inmiddels zeker dat dit het voor me was.

‘Ik wil alleen een relatie met iemand die ook aan BDSM doet, maar wil niet 24 uur per dag gekleineerd worden. Sinds juli heb ik een Meester. We spelen ongeveer één keer in de week een spel. Met hem gaat het veel verder dan met mijn eerdere partner. Hij heeft zwepen en canes maar slaat me ook met zijn handen of met een mattenklopper. Ik dacht dat ik nooit een halsband zou dragen maar dat heb ik inmiddels toch gedaan. En hoe raar en eng ik het ook vind, het geeft me een fijn gevoel. Na ons spel liggen we altijd met elkaar te knuffelen en bespreken we wat we ervan vonden. Deze lifestyle valt of staat met goede communicatie. We hebben een stopwoord afgesproken, maar dat heb ik nog niet hoeven te gebruiken. Hij is nog nooit te ver gegaan en ziet wel aan mijn lichamelijke reactie wanneer het genoeg is.’

‘Voor mij is het ontlading om me te laten domineren. Het is verslavend en maakt alles intenser. Vaak kom ik meerdere keren klaar. Mijn partner blijft het opbouwen door alsmaar harder te gaan slaan en langer door te gaan. Hij scheldt me uit en kleineert me. Ik vind het lekker om vernederd te worden. Mijn eerstvolgende avontuur is over een paar dagen. Ik verlang er naar maar ben tegelijkertijd ook bang. Mijn Meester whatsappte me over mijn ‘slettentraining’: ik moet in mijn slettenjurkje en slettenlaarzen met mijn butt plug in op mijn knieën op bed op hem wachten. Hij zal me eerst tien keer slaan waarna ik naar de hoek van de kamer moet kruipen waar hij me oraal zal penetreren. Als ik zo’n bericht krijg, voel ik angst en opwinding. Gaat dit echt met me gebeuren?, denk ik dan. Toch is het alleen maar bevrijdend voor me om toe te geven aan mijn verlangens. Ik heb me niet eerder zo goed en vrouwelijk gevoeld. Nu denk ik: Had ik het maar tien jaar eerder gedaan.’

