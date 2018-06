Erotisch verhaal: ‘Hij nam me alsof hij al jaren geen seks meer had gehad. Hard en geil’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: Knallende passie via een datingapp.

‘Terwijl ik het terras aan het opruimen was kwamen daar, net een paar minuten voordat de keuken sloot, een groepje mannen aankakken. Voor de horecamensen onder ons: jullie weten hoe vervelend dat is. Maar goed. Met een nep-lach op mijn gezicht heette ik ze welkom en bood ze een tafeltje aan. Toen ik goed keek zag ik ineens dat er een ontzettende knapperd bij zat.’

‘Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden en zijn geflirt was duidelijk te merken. Helaas kwam er geen actie want, zó stom van me, ik durfde zijn nummer niet te vragen. En ja hoor, toen gingen ze ervandoor. Stond ik daar, zonder telefoonnummer, flink te balen van mijn eigen verlegenheid. Ik vertelde het tegen een collega en zij spoorde me aan om Happn te downloaden. Jullie weten wel, die ‘datingapp’, waarmee je een match krijgt met personen waarmee je de wegen kruist.’

Normaal gesproken ben ik niet van de datingapps en ik ben al helemaal niet iemand voor just sex. Maar bij deze hottie moest ik mijn kans grijpen. Ik installeerde zo snel als ik kon de app op mijn telefoon en na enkele minuten zag ik hem al voorbij komen. Vol spanning drukte ik op ‘like’ en YES, we waren een match. Het duurde niet lang voordat hij een berichtje naar me stuurde. Wat was ik blij. We kletsten, wisselden nummers uit en al een paar dagen later stond er een date op de planning.

‘Mijn bordeauxrode bodysuit, die al een halfjaar ongebruikt in de kast lag, kon ik eindelijk aan. Ik zag er, al zeg ik het zelf, gelikt uit. Ik voelde me sexy. We hadden afgesproken bij een hip tentje ergens in Amsterdam-West. Hij zag er nog net zo lekker uit als de vorige avond toen ik hem ontmoette. En nu waren we wél open naar elkaar. De spanning was duidelijk voelbaar, en de fles witte wijn was in no-time leeg. We keken elkaar vurig in de ogen en een ding was overduidelijk: we wilden elkaar.’

‘Het was zonde om hem niet mijn sexy bodysuit te showen, dacht ik. En dus besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en hem mee te vragen naar mijn appartement. Eenmaal thuis was er geen houden aan. Alle spanning, die we in het hippe tentje al voelden, spatte eruit zodra we in mijn woonkamer arriveerden. Hij rook heerlijk. Naar mannenparfum. We zoenden, lang en intens. Het voelde hemels en zijn lippen smaakten naar Pinot Grigio.’

‘Het duurde niet lang voordat we op mijn hoekbank belanden. En zo verlegen als ik op de avond dat ik hem ontmoette ook was, zo zelfverzekerd was ik nu. Ik kroop op hem en rukte zijn witte T-shirt van zijn lijf. Ik likte elk deeltje van zijn borst en zijn borstharen kietelden tegen mijn gezicht. We moesten beiden keihard lachen en zonder dat ik het doorhad, lag ik opeens op mijn rug. Hij ging op me zitten, kleedde me uit en zoende elk deeltje van mijn lichaam. Ik had nog nooit zo’n erge lust gevoeld.’

‘Hij nam me alsof hij al jaren geen seks meer had gehad. Hard en geil. Er kwam geen einde aan en ik wilde ook niet dat het zou eindigen. We keken elkaar in de ogen en zijn harde stoten vloeiden over naar zachte, gepassioneerde stoten. We hielden het beiden niet meer. Ik schreeuwde het uit. En niet veel later, met een onverstaanbaar gekreun, kwam ook hij tot een hoogtepunt.’

‘We zoenden nog heerlijk door, maar ik was gesloopt. Uitgeput. Ik stuurde hem naar huis en zodra de deur in het slot viel, plofte ik neer op de bank. Wat was me dát een avond. Een heerlijke avond om nooit te vergeten. Met een heerlijk voldaan gevoel en met een grijns op mijn gezicht, viel ik in slaap. Waar die datingapps toch niet goed voor zijn, hè?’

Lees ook het erotische verhaal van vorige week: ‘We kregen maar geen genoeg van elkaar en gingen door tot de vogels begonnen te fluiten’

Beeld: iStock