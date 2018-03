Dirty Little Secret: ‘Ik wilde mijn date helemaal niet. Ik wilde zijn huisgenoot. Nu’

Iedere week op VIVA.nl: een Dirty Little Secret, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks via Tinder.

‘Ik ben me ervan bewust dat er bij de datingapp Tinder niet veel meer uitkomt dan een onenightstand. Toch heb ik altijd een klein beetje hoop. Misschien ben ik iets te optimistisch ingesteld, of noem het naïef, maar ik heb altijd hoop op een match, die net iets meer wilt dan alleen maar seks.’

‘Door al die oppervlakkige dates was ik het Tinderen meer dan zat. Toch kon ik het niet laten om nog heel even door te gaan met swipen. En ja hoor, daar zag ik weer een knappe guy. Genaamd B. Vijf kilometer van me vandaan. ‘Zin om een drankje bij mij te komen drinken?’ typte hij al na een paar woorden met elkaar te hebben gewisseld. Mijn standvastigheid was ver te zoeken, dus daar ging ik.’

‘Eenmaal bij hem thuis proostte we met onze biertjes en vertelde hij ronduit over zijn o zo geweldige leventje. Het feit dat hij ontiegelijk knap was verzachtte deze verschrikkelijke date. Ik dacht helemaal te dromen toen opeens de deur van de woonkamer open werd gegooid. Het was zijn huisgenoot. Wát een god. Zijn huisgenoot L. stelde zich aan me voor en onze ogen bleven elkaar net iets te lang aankijken. We kregen beiden een blos op onze wangen en zijn stevige handdruk zorgde voor een tinteling in mijn hele lichaam. Ik wilde mijn date helemaal niet. Ik wilde zijn huisgenoot. Nu. ‘

‘Dat mijn gedachten in het begin al niet op B. gericht waren maakte het feit dat ik zijn huisgenoot wilde nog heviger. Bij elke zin die B. over zijn interessante leventje vertelde dacht ik: ‘Ik moet weg hier. Ik wil met je huisgenoot vrijen.’ Deze onmogelijke gedachten schoof ik snel opzij. ‘Of ik even naar het toilet mocht’, vroeg ik met een verlegen stem. Eigenlijk wilde ik gewoon weg hier, dus was dit mijn smoes om stiekem weg te glippen.’

‘Terwijl ik zo zachtjes mogelijk mijn jas pakte kwam huisgenoot L. naar beneden gelopen. Weer vonden onze ogen elkaar en verdronk ik bijna in zijn helderblauwe blik. Hij vroeg zich af waarom ik nu al naar huis ging. Met mijn wijsvinger voor mijn mond vroeg ik hem om stil te zijn. Hij keek me met onbegrip aan maar na enkele seconden kreeg hij door waarom ik zo’n stiekem gedrag vertoonde. Hij kwam dichter bij me staan en mijn hart sloeg tien keer over. De aantrekkingskracht tussen ons was zo onbeschrijfelijk sterk. Ik wilde hem. Hij gaf me zijn nummer, en dat was de bevestiging dat L. ook overduidelijk mij wilde. ‘En nu wegwezen, voordat mijn huisgenoot ons doorheeft’, zei hij.’

‘Eenmaal thuis moest ik echt bijkomen van wat er net allemaal was gebeurd. Niet veel later kwam mijn innerlijke seksgodin naar boven en voor ik het wist stuurde ik een berichtje naar L.: ‘Of hij zin had om langs te komen?’’

‘Het duurde niet lang, en daar was hij. In mijn woonkamer. Samen met mij. ‘Hoor je nu niet bij mijn huisgenoot zijn?’, vroeg hij met een plagerige stem. Ik gaf hem een stomp in zijn buik en voor ik het wist tilde hij me op en hing ik over zijn schouder. Hij gooide me zachtjes op de bank en we zoenden elkaar met hebzucht. Hier had ik al de hele middag naar gesmacht. Zijn aanraking was vredig en gepassioneerd tegelijk. ‘Ik wil jouw proeven’, zei hij met een hongerige stem. En dat is wat hij deed. Hongerig en met passie. Ik hou het niet meer als ik eraan terugdenk.’

‘Diezelfde avond is L. weer naar huis gegaan. Ik heb geen datingapp meer nodig om een leuke man te ontmoeten want ik zie L. nog steeds regelmatig, wel bij mij thuis natuurlijk. We ondernemen leuke dingen samen want het gaat hem – in tegenstelling tot al die andere dates – niet alleen om de seks. Zijn huisgenoot D. heb ik verwijderd van Tinder. En tot heden weet hij ook nog niets van ons twee, wat misschien voorlopig ook maar beter is.’

Wil jij jouw Dirty Little Secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je verhaal (maximaal 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Beeld Shutterstock