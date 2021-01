Dirty little secret: Jasmijn fantaseert over columnist Noah terwijl ze drie keer klaarkomt

Jasmijn (29): na een borrel bij vrienden plof ik neer op mijn bank, schenk een glas wijn voor mezelf in en bedenk me dat ik het single leven gruwelijk beu ben. Na een relatie van 7 jaar ben ik inmiddels alweer 3 jaar single. Het verlangen naar een leuke man om me heen wordt steeds groter.

Doelloos open ik mijn telefoon en scrol wat door social media. Ik krijg een appje binnen. Leroy, mijn friends with benefits van 31: ‘Morgen gaat de avondklok pas in, dus ik mag nog over straat. Heb je zin?’ Ik kijk op de klok: het is 00:30 uur. Ik lach in mezelf en denk, waarom ook niet? Al was ik eigenlijk helemaal klaar met seks voor de seks en gewoon weer toe aan een leuke serieuze date, besloot ik toch in te gaan op deze afleiding. Ik open zijn bericht en stuur terug: ‘Zie je zo’.

Ik wist dat hij nog zo’n twintig minuten moest rijden voor hij er zou zijn dus ik bleef nog even op de bank liggen. Elke vrijdag lees ik de column van Noah: het is een wekelijkse verslaving geworden. Ik open het internet en kijk of er al een nieuwe column online staat – en ja ik heb geluk! De laatste tijd kan ik niet meer ontkennen uitermate nieuwsgierig te zijn geworden naar deze “Noah”. Ik herken mezelf vaak in de manier waarop hij zijn single leven omschrijft en geniet ervan dit wekelijks te volgen. De struggles van een date die tegenvalt, het meer willen van iemand die niet meer van jou wil, de behoeftes, avonturen die soms ook gewoon vanzelf op je pad komen, de momenten dat je je alleen voelt, daten in coronatijd niet ideaal is, jagen vrijwel onmogelijk de tijd die langzaam wegtikt en je uiteindelijk gewoon de liefde weer wilt vinden.

Column Noah

Bij het lezen droom ik wederom weer een beetje weg, hoe zou hij eruit zien, aan de hand van zijn avontuurtjes kan ik me niet voorstellen dat het een onaantrekkelijke man zal zijn. Ik zat met mijn gedachten weer zo in zijn verhaal dat ik me even moest focussen toen de bel ging. Ik opende de deur en daar stond Leroy. Fijn dat we deze nacht nog uitgebreid konden genieten van onze vrijheid… Hij pakte me vast en kuste me. Ik had niet veel nodig om opgewonden te raken en hij liet duidelijk merken er ook zin in het hebben, kneep tijdens het zoenen al zachtjes in mijn borsten. Sociaal schonk ik voor hem ook een glas wijn in, maar het was duidelijk dat we allebei verlangden naar iets anders.

Op de bank zoenden we verder en begonnen we elkaar vrijwel meteen uit te kleden. Ik dacht toch weer aan Noah. Ik fantaseerde tijdens het zoenen: ‘Wat als ik ooit een match zou zijn met Noah, op een datingapp?’. Ik werd nog meer opgewonden dan ik al was en ging helemaal op in het moment. Ik verwende hem, alleen mijn bh had ik nog aan. Ik ging op hem zitten en hij bestudeerde mijn rijke kante bh, masseerde het aan alle kanten, maakte het los en begon aan mijn tepels te likken. Wederom een klein beetje afgeleid omdat Noah het in zijn column net nog had over een mooie bh… Ik lachte in mezelf en dacht; deze Leroy mag ook niet klagen. Ik sloot mijn ogen en had zin, heel veel zin…

Opwinding

Van de bank gingen we even over op de keukentafel en na een uitgebreid voorspel bereikten we allebei ons hoogtepunt. Maar ik zat nog vol lust: ik had er nog geen genoeg van. Ik trok hem mee naar boven en daar gingen we voor de tweede ronde. Ruig begonnen we tegen de muur om vervolgens op mijn zachte bed weer verder te gaan. Mijn oog viel op mijn grote raam waarvan de gordijnen nog helemaal niet gesloten waren. Niet dat iemand ons op dit tijdstip zou zien maar het idee wond me nog meer op en besloot het zo te laten. Weer flitste er een gedachte door mijn hoofd: ik heb ooit in een column van Noah gelezen dat 1 van zijn bedpartners voor het raam wilde staan en hij haar van achteren nam. Ik werd nog geiler kwam voor de tweede keer klaar en wilde nog meer…. Leroy kreunde en genoot en hijgend zei hij: ‘Ik ben veel van je gewend maar vanavond ben je echt niet te stoppen!’ Ik moest lachen en dacht aan alle fantasieën die de hele avond al door mijn hoofd spookte, hij moest eens weten.

Afleiding

Een paar uur later lagen we moe maar zeer voldaan op bed uit te hijgen. Als de avondklok ingaat moet ik verplicht blijven slapen grapte hij. Ik keek hem aan en zei dat ik daar misschien wel eens een uitzondering voor zou maken. Betrapte mezelf erop dat ik het heerlijk vind om alleen te slapen en ik eigenlijk alleen maar met iemand wakker wil worden als ik gevoelens voor diegene heb. Voor Leroy was dit volgens mij altijd al wel duidelijk. Nadat we even tegen elkaar waren blijven liggen ging hij toch naar huis. Ik liet hem uit en kroop daarna naakt terug in mijn heerlijke bed.

De geur van seks hing nog in mijn slaapkamer en ik genoot er vol van. Er verscheen een berichtje op mijn telefoon: ‘Ik heb weer intens genoten slaap lekker knapperd, tot snel! X’. Ik wilde reageren op zijn bericht en ontgrendelde mijn telefoon. De column van Noah stond nog open… Oh Noah je hebt me afgeleid deze nacht! Ik open Tinder en ga naar mijn instellingen. Ik stel de leeftijd in op 32 tot 36 jaar en voer een groter kilometer bereik in. De alcohol is mij deze avond naar mijn hoofd gestegen, maar wie niet waagt wie niet wint. Hij wil jagen.. Misschien kom ik hier nog wel eens een knappe accountmanager van 33 tegen..

*Uit privacy redenen heb ik niet onze echte namen gebruikt

Bron: ingezonden mail | Beeld: Getty