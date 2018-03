Dirty Little Secret: ‘Niet één keer, niet twee maar drie keer, liet deze man mij tot een hoogtepunt komen’

Iedere week op VIVA.nl: een Dirty Little Secret, een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: Een avondje met een rijke en knappe Italiaan.

‘Ik weet het nog zo goed… Die ene nacht was zó magisch. Steeds als ik eraan terugdenk krijg ik weer kriebels in mijn onderbuik.’

‘Samen met mijn twee beste vriendinnen ging ik uit eten in de stad. Het was een random woensdagavond, dus erg losbondig zou het niet worden. We moesten notabene de volgende ochtend werken. Toch moest er een flesje wijn besteld worden. Dat hoort nu eenmaal bij een vriendinnendiner, toch?’

‘Verderop zat een groep jonge mannen te eten. Ze zagen er allemaal keurig uit in pak. Mijn vriendinnen en ik hadden ze al lang gescand. Eén iemand viel mij in het bijzonder op. Ik vond hem enorm aantrekkelijk met zijn halflange bruine haar, een klein baardje en zo te horen een aanstekelijke lach. Dat de mannen ons ook in de gaten hadden was overduidelijk. Af en toe hadden we wat oogcontact maar verder dan dat kwam het helaas niet.’

‘Tot na het dessert. Opeens stond daar die ene knappe man aan onze tafel. ‘Of we zin hadden om een likeurtje bij hun aan tafel te drinken’, vroeg hij in het Engels. Daar hoefden we uiteraard niet lang over na te denken.’

‘Het waren Italianen. En dat was te merken ook. De complimenten vlogen ons om de oren. Het was gezellig en de sfeer ontspannen. Wat misschien ook door de drank kwam, bedenk ik me nu. Het werd maar later en later en die ene knappe man flirtte constant met mij. Hij heette Luciano. Ik weet nog precies hoe hij zijn naam uitsprak, met z’n geil Italiaans accent. Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden en datzelfde probleem had hij bij mij, maar dan met zijn handen. Hij streelde mijn been en gaf subtiele kusjes op mijn handpalm. Ik voelde me zo gevleid.’

‘We waren nog de enige in het restaurant toen de manager kwam aankondigen dat ze nu écht gingen sluiten. ‘Helaas’, dacht ik, ‘daar gaat mijn mooie man’. Maar niets was minder waar. Hij nodigde mij uit om bij hem in het hotel een drankje te drinken. Van binnen maakte mijn hart duizend sprongetjes. Máár, ik reageerde relaxt en zei dat ik dat even met mijn vriendinnen moest overleggen. Zij zeiden natuurlijk meteen dat ik mee moest gaan!’

‘We liepen zijn hotelkamer binnen en ik kon mijn ogen niet geloven. Dit was geen kamer, maar een suite! Deze man had geld, dat was duidelijk. Terwijl ik de ruimte verkende schonk hij mij een glas Amaretto in. Langzaam liep hij mijn kant op. ‘Wat ben je mooi’, zei hij. Ik begon te blozen en nipte snel aan mijn drankje. Hij kwam voor me staan en tilde mijn kin op. ‘Niet verlegen zijn’, fluisterde hij. Ik deed mijn lippen van elkaar om hem antwoord te geven, maar ik kreeg geen kans. Hij stak zijn tong tussen mijn lippen door en even wist ik niet wat mij overkwam. Woensdagavond, knappe Italiaan, hotelsuite… Ik hoorde zijn kreun en dat was de switch. Ik liet me volledig gaan en gaf me over aan het gevoel dat ik had sinds de eerste keer dat ik hem die avond zag.’

‘Niet een keer, niet twee maar drie keer die nacht, liet deze gentleman mij tot een hoogtepunt komen. Hij was verrukkelijk. We namen een bad en vervolgens vielen we samen als een blok in slaap. Een paar uurtjes later ging alweer mijn wekker. Ik moest naar werk. Ik schreef snel een briefje hoe geweldig ik deze nacht met hem vond. Geen nummer, geen achternamen. Het was goed zo. Ik gaf hem snel een kus en liep zachtjes de suite uit. Vaarwel mijn knappe Italiaan.’

